La UHA proposa un observatori de turisme per tenir dades de qualitat

Un dels objectius que s’ha plantejat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) és treballar per la creació d’un observatori de turisme. El fet és que el sector considera que hi ha camí a fer en la recopilació de dades. “A nosaltres, una cosa tan bàsica com són les ocupacions ja ens ha costat”, va dir el president de l’entitat, Manel Ara, que va afegir que fer un pas endavant en aquest sentit permetria “afinar el tret” a l’hora de decidir on es comunica, com es comunica i quina política de preus s’adopta.

Per això la voluntat de la Unió Hotelera és obrir vies de col·laboració no tan sols entre els membres del sector hoteler sinó també amb les estacions d’esquí i atractius com Caldea i Naturlàndia per poder fer entre totes les parts un big data. Es tractaria que “entre tots poguéssim aportar les dades per preveure i fer accions tant de promoció com de polítiques de preus, en base a unes dades objectivables”. Aquesta tasca hauria de comportar una implicació del sector privat però també del públic, segons la UHA. Tot plegat permetria anticipar-se i aniria en benefici de tothom, destaquen.

Per exemple, va dir Ara, si en l’època de l’any en què ens trobem es pogués comunicar el nombre de forfets que s’han venut en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, quantes entrades a Caldea o Naturlàndia i quina és l’ocupació hotelera que hi ha de cara a l’hivern, els indicadors dels quals es disposaria permetrien determinar que la propera temporada serà més o menys bona. A partir d’aquí, aquesta informació faria possible administrar millor el posicionament de preus, no només a dins de la plaça sinó també respecte als competidors (que podrien ser altres destins del Pirineu, França o Àustria, per exemple).

El president de la UHA va posar en relleu que els hotelers fa molts anys que inverteixen en tecnologia. Així, va explicar que el sector utilitza diverses “eines de reputació online”, com per exemple programes de previsió que permeten saber la demanda que hi ha en un indret determinat i estudis comparatius de preus, a dins i fora d’Andorra. Això dóna eines per preveure les ocupacions i saber com es comportarà el mercat en una data concreta, i en funció d’això aplicar una determinada política de preus. “Hi ha coses que fem i que seria interessant que s’apliquessin a tot el país”, va dir Ara.

Amb tot, el president de la patronal hotelera va remarcar que això no és fàcil, i va acceptar que el mateix sector sovint és reticent a donar dades. Indica que és una realitat, però, que va més enllà de l’àmbit turístic. En diferents col·lectius encara hi ha recança a facilitar dades i el país té un dèficit crònic en aquest aspecte, ja sigui sobre els sectors econòmics o sobre el nombre de casos que hi ha al país d’una determinada malaltia, va destacar Ara.

El president de la UHA va destacar que “el que hem de buscar és la qualitat de la dada; les nostres, les públiques..., i això es fa col·laborant entre tots”. Per aquest motiu va assegurar que l’entitat el que està intentant és fer un treball en positiu i de forma coordinada perquè totes les parts se’n puguin beneficiar.