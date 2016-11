La Universitat d’Andorra obre les inscripcions dels estudis virtuals i d’extensió universitària per al 2017

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període d’inscripcions per a tots aquells estudiants que desitgin cursar estudis de forma virtual de primer i segon cicle, així com aquells que vulguin realitzar cursos d’actualització amb continguts específics d’Andorra. En el cas dels estudiants de bàtxelors i màsters tindran de marge per inscriure’s fins al 31 de gener. Per la seva banda, aquells que vulguin realitzar els cursos d’actualització disposaran fins al 15 de febrer per apuntar-se. D’altra banda, també s’ha iniciat el període de preinscripció per a les formacions professionals d’extensió universitària, de cara al segon semestre del curs 2016-2017. A més, també s’ha obert el període d’inscripcions d’accés a la Universitat per a persones majors de 25 anys.

Aquest dijous s’ha obert el període d’inscripcions per als diferents cursos d’ensenyament virtual i les formacions professionals d’extensió universitària de la Universitat d’Andorra (UdA), per al segon semestre del curs 2016-2017. Uns estudis que se serveixen de l’ús de les noves tecnologies, en col·laboració amb altres universitats.

Les inscripcions permetran donar accés a estudis virtuals de primer i segon cicle com els bàtxelors en Comunicació, Dret, Humanitats o Llengua Catalana i els màsters en Administració d’empreses (MBA) i Enginyeria informàtica. Aquells que desitgin inscriure’s en aquests estudis disposaran fins al 31 de gener per fer-ho.



De la mateixa manera, també s’ha iniciat el període d’inscripcions per al 2017 de fins a cinc cursos d’actualització virtuals que disposen de continguts específics del país i que es poden realitzar de forma individual, com són els cursos d’actualització relacionats amb la Constitució i altres fonts del dret d’Andorra, la Didàctica de la llengua catalana, el Dret administratiu d’Andorra, el Dret civil d’Andorra II o el Patrimoni cultural del país. El període de matriculació per als cursos d’actualització estarà obert fins al 15 de febrer.

D’altra banda, el segon semestre del curs 2016-2017 també comptarà amb formacions presencials d’extensió universitària. El període de matrícula també s’ha obert per als nous cursos d’actualització en Dret penal i processal penal d’Andorra, Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca, Planificació fiscal internacional i en Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

A l'últim, també s’ha obert el període d’inscripcions a la prova d’accés a la Universitat per a persones majors de 25 anys. Els formularis de preinscripció ja estan disponibles a la pàgina web de la Universitat, www.uda.ad