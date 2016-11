La Universitat inicia una prova pilot per apropar la innovació i la tecnologia a infants de 10 a 12 anys

La Universitat d’Andorra (UdA) ha iniciat la prova pilot d'un nou projecte anomenat 'Aprèn amb Pitavola', que es tracta d’una iniciativa sense ànim de lucre que té l’objectiu d’apropar la innovació i la tecnologia als nens i nenes de 10 a 12 anys, amb una activitat extraescolar que pretén potenciar en els infants l’interès en les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

'Aprèn amb Pitavola' és un nou projecte que la Universitat d’Andorra ha iniciat amb una prova pilot. El programa, que s’adreça a nens i nenes de 5è i 6è curs de l’ensenyament obligatori (de 10 a 12 anys), està dissenyat per tal d'introduir els nens i les nenes a la programació i desenvolupar el pensament computacional, que s’ha d’entendre com un procediment estructurat per aprendre a resoldre problemes.

La prova pilot, que s’ofereix a alumnes de Sant Julià de Lòria, es va iniciar el 8 de novembre i tindrà lloc els dimarts des de les 18 fins a les 19.30 hores, durant vint setmanes, a la Universitat d’Andorra.