La vuitena edició de l’Encamp Nit inclourà un simulador de realitat virtual

El Comú d’Encamp ha presentat les activitats previstes per a la nova edició de l’Encamp Nit, activitat que se celebrarà el pròxim 24 de setembre, i que va adreçada a joves d’entre 12 i 20 anys. Enguany s’ha organitzat un àmpli ventall d’activitats amb la voluntat d’oferir una nit lúdica d’oci alternatiu que permeti d’incentivar la pràctica de l’esport i potenciar l’autonomia dels joves, tot oferint activitats innovadores. Les inscripcions s'iniciaran a les 20 hores i es preveu que l’acte conclogui a les dues de la matinada. Les activitats, que són gratuïtes, estaran distribuïdes en una zona multimèdia, una urbana, una esportiva i una àrea variada.



A la zona multimèdia s’hi podran trobar els tradicionals tornejos de jocs electrònics i dues novetats, com el taller de robots a càrrec d’AndoRobot i organitzat per Andorra Telecom, i el simulador de realitat virtual Whiplash, una activitat que es realitza per primera vegada a Andorra. Quant a l’espai urbà s’hi realitzaran classes i exhibicions d’skate a càrrec d’ASSEA, una classe magistral de hype, un gènere musical que uneix el soul i el hip hop a càrrec d’Areaesport, les exhibicions de les escoles de dansa del país i una novetat destacable, amb la realització d’un taller i d’una exhibició de parkour a càrrec de Hit the road.

Pel que fa a la zona esportiva, es realitzaran tornejos de futbol 4x4 a càrrec del Futbol Club Encamp, de tennis taula a càrrec del Club Tennis Taula d’Encamp, de tir amb arc a càrrec del Tir amb Arc Encamp, i d’slots, a càrrec de Tic-Toc Andorra. Una de les novetats serà el torneig de 3x3 organitzat per la Federació Andorrana de Bàsquet, amb la instal·lació d’una pista oficial per a poder realitzar l’activitat.

Així mateix, es podrà realitzar un taller tèxtil organitzat per Anna Mangot, activitats en inflables, i un taller de Dj a càrrec de Flaix FM, que a més, realitzarà una sessió de Dj en directe, a més de realitzar un directe de 19 a 21 hores des del Complex d’Encamp.

Els joves que participin en les diverses competicions optaran a nombrosos premis i la vetllada finalitzarà amb l’entrega de guardons i una xocolatada. L’esdeveniment comptarà amb un servei gratuït de busos per facilitar el viatge d’anada i tornada a casa dels joves. La sortida es realitzarà a les 19.15 hores des de l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, fent parada al Palau de Gel. Un altre autobús sortirà a les 19.30 hores des de la parada de l’Orri d’Andorra la Vella, fent parades a la Dama de Gel i a la plaça Santa Anna. Els trajectes de tornada tindran les mateixes parades, i es preveu la sortida des d’Encamp a les 2.30 hores.