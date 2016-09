L’acord amb Eden per la demanda es pot assolir aquesta setmana

La demanda que van presentar els afectats pel brot de gastroenteritis provocat per Aigua d’Arinsal es preveu resoldre en breu. Segons van informar des del Col·lectiu Ronda, que agrupa les denúncies fetes per un gran nombre de consumidors, l’acord definitiu amb Eden Springs (la distribuïdora contra la qual s’ha adreçat l’acció) es podria assolir aquesta setmana.

Ja abans de les vacances les converses semblaven encarrilades i a hores d’ara tot indica que continua havent-hi bona predisposició de la companyia. Fonts del Col·lectiu Ronda van remarcar que es va fer una proposta inicial d’indemnització, que ara l’empresa i l’asseguradora intenten rebaixar. Així, van indicar que tot i que l’import s’adequa al que es podria arribar a obtenir en el cas que l’afer arribés a la justícia, Eden Springs pretén fixar una xifra inferior tenint en compte l’estalvi que suposaria no haver d’emprendre la via judicial. “Es tracta de trobar el que sigui més raonable per a totes les parts”, van exposar des del Col·lectiu Ronda, al mateix temps que es van mostrar a l’espera que finalment s’accepti la proposta que van traslladar a Eden Springs des d’un principi o que la variació sigui mínima.

En total, el Col·lectiu Ronda representa uns 650 afectats implicats en aquest procés. La indemnització que s’ha sol·licitat ha estat de 150 euros per dia impeditiu. S’utilitza aquest terme i no el de dia de baixa perquè també hi ha infants, persones jubilades o que no treballen afectats i que tenen dret a aquesta indemnització, i consisteix en els dies que no s’ha pogut desenvolupar l’activitat normal. Els afectats representats per l’organització van patir una mitjana de tres dies impeditius.

Des del Col·lectiu Ronda ja es va exposar en el moment que va esclatar el cas que la llei catalana empara que qualsevol consumidor pugui reclamar per un producte defectuós. Per aquest motiu confiaven aleshores que el cas no acabés arribant als tribunals i es pogués trobar una sortida negociada, que seria més beneficiosa per a totes les parts, inclosa l’empresa, ja que en cas de sentència desfavorable hauria d’assumir les costes judicials.

El brot de gastroenteritis va afectar unes 4.000 persones a Catalunya. Eden Springs Espanya va anunciar aleshores que estava valorant emprendre accions legals contra Aigua d’Arinsal quan acabés la investigació. Des de la companyia es va afirmar recentment que la seva posició no havia canviat però no es va voler fer més declaracions.