L’Ajuntament de la Seu aprova una ordenança per controlar el soroll

El ple de l’Ajuntament de la Seu celebrat dilluns va aprovar tres ordenances municipals: la de sorolls i vibracions, la de guals i reserves d’estacionament, i la d’aprovació de rètols i publicitat. Amb la modificació de l’ordenança de sorolls i vibracions, l’Ajuntament podrà controlar telemàticament la limitació de so de bars, bars musicals i pubs, que serà obligatori. En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Via Pública, Jesús Fierro, explicava que l’objectiu principal del canvi de la normativa és “disposar de millors eines per afrontar els problemes de convivència que sorgeixen per qüestions de sorolls”. Aquesta ordenança modificada es posarà ara en exposició pública i posteriorment caldrà aprovar-la de manera definitiva al ple del consistori. En la sessió també es va aprovar la modificació de l’ordenança que regula guals i reserves d’estacionament. El canvi proposa que els propietaris dels guals es facin càrrec del manteniment i del tram de vorera que afecta la restricció. A més, aquesta modificació també regularitza les zones d’aparcament dels hotels i els guals temporals. Un cop s’exposin aquestes modificacions al públic i després de la resolució d’al·legacions, l’ordenança haurà de ser aprovada de manera definitiva pel ple de l’Ajuntament.

Un altre punt aprovat va ser la nova ordenança que regula la retolació d’establiments i la seva publicitat. En aquest punt, Fierro remarcava la “importància de tirar endavant” la seva aprovació inicial. El tinent d’alcalde també anunciava la intenció de reunir-se amb el sector del comerç i l’hostaleria per recollir les seves inquietuds de cara a l’exposició pública d’aquesta ordenança.