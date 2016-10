L'alcalde de Tarragona convida els Castellers d'Andorra al Concurs de Castells del 2018

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha visitat el país aquest dissabte per gaudir de la jornada castellera transpirinenca que s'ha celebrat aquesta tarda amb motiu del 8è Correllengua Nacional. Una jornada en la qual hi han pres part unes 150 persones, entre els Castellers d'Andorra, els Castellers de París i els Angelets de Vallespir. Una setmana després d'acollir "el millor Concurs de Castells de la història", Ballesteros ha volgut participar en aquesta celebració per donar suport als castellers del país. Precisament, l'alcalde ha convidat els Castellers d'Andorra al Concurs de Castells que es disputarà el 2018. A més, Ballesteros ha reconegut que és un gran aficionat a aquesta tradició i que els Casllers d'Andorra "estan molt ben organitzats i són molt àgils, si aguanten seran una colla de referència a Catalunya i Andorra". A més, l'alcalde ha aprofitat la seva visita a la capital, per reunir-se amb la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol

La visita de l'alcalde referma la consolidació de la colla andorrana, que tal com ha confirmat Ballesteros han estat convidats al proper Concurs de Castells que es disputarà a Tarragona, el 2018. Precisament l'alcalde tarragoní fa poc menys d'una setmana va fer de mestre de cerimònies del Concurs de Castells d'enguany, un concurs que segons ell "ha estat el millor Concurs de la història". En la trobada prèvia al concurs van prendre part els Castellers d'Andorra i els Castellers de París, les dues colles que aquest dissabte han compartit plaça novament, però aquest cop en un escenari diferent, la plaça del Consell General. L'alcalde també ha fet una valoració molt positiva dels Castellers d'Andorra i ha aprofitat per recordar que " estan molt ben organitzats i són molt àgils, si aguanten seran una colla de referència a Catalunya i Andorra".

En la jornada d'aquest dissabte a la tarda, els Castellers d'Andorra han aconseguit una torre de sis, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. Per la seva banda, els Castellers de París han carregat un 3 de 6 i han aconseguit descarregar un 4 de 6, a més de realitzar un intent de 4 de 6 amb agulla, que finalment no ha sortit bé. El cap de colla dels Castellers d'Andorra, Juli Peña, ha valorat molt positivament la jornada d'aquest dissabte i ha explicat el compromís adquirit amb les altres colles internacionals que van participar a la Trobada de Castells Internacional de Tarragona, per realitzar una actuació a l'any tots junts " no volem que Tarragona sigui flor d'un dia i per això volem reunir-nos un cop a l'any perquè el bon ambient viscut a Tarragona no es perdi".

Abans de la jornada, Ballesteros ha aprofitat la seva visita al país per reunir-se amb la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i el cònsol menor, Marc Pons. L'alcalde i la cònsol han aprofitat per intercanviar obsequis com a record de la seva visita. Marsol ha entregat a l'alcalde un llibre sobre la parròquia d'Andorra la Vella i Ballesteros ha entregat un llibre sobre la ciutat tarragonina a la cònsol.