L'Automòbil Club proposa al Govern que el curs de conducció sobre neu sigui obligatori per als conductors novells

L'Automòbil Club d'Andorra es troba amb converses amb el Govern per tal que el curs de conducció sobre neu i gel que ofereixen al Circuit Andorra-Pas de la Casa, destinat als conductors novells (de 16 a 18 anys), sigui obligatori. El secretari general de l'Automòbil Club, Toti Sasplugas, ha explicat que a països com Àustria ja apliquen aquesta obligatorietat i que està demostrat "que baixa la sinistralitat". Aquest anunci s'ha fet en el marc de la presentació de l'Escola de Conducció sobre neu al Circuit Andorra-Pas de la Casa, que inicia aquest mateix dijous la seva quarta temporada amb una oferta diferenciada en dos conceptes: la formació (ensenyar com conduir en condicions hivernals complicades) i l'experiència (activitats lúdiques). D'entre aquest segon, Sasplugas ha volgut destacar el curs Super Sport, que no es pot trobar "a cap altre lloc del sud d'Europa" i que permet a qui ho prova passar "de conductor a pilot", descobrint la conducció de vehicles de competició.

L'Escola de conducció sobre neu del Circuit Andorra-Pas de la Casa inicia aquest dijous la seva quarta temporada i s'allargarà fins l'abril. Ho fa amb els seus monitors més formats que mai, ha assegurat el secretari general de l'Automòbil Club, Toti Sasplugas, i amb un esforç per millorar tots els cursos amb vehicles de competició per garantir el component lúdic i esportiu. Així mateix, manté els cursos de formació, per ensenyar a conduir en condicions hivernals complicades, de neu i gel. Es tracta de cursos de dues hores, el Contact, un destinat a tots els conductors en general que vulguin "perdre la por", ha explicat el monitor Marcel Besolí, i un segon reservat als conductors novells, de 16 a 18 anys. Precisament en relació a aquest segon curs, Sasplugas ha explicat que estan impulsant un projecte per fer-lo obligatori.

El secretari general de l'Automòbil Club ha informat que ja han mantingut converses amb el Govern, i de fet van convidar al circuit als tècnics competents i fins i tot al llavors ministre de Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, que van trobar "interessant" la proposta. Ara el projecte ha quedat parat per la dimissió del ministre, però la intenció és reactivar-ho properament amb el nou ministre que n'assumeix les competències, Jordi Torres.

Sasplugas ha informat que a Àustria ja és obligatori i que les estadístiques demostren que la sinistralitat es redueix. Tot i que estendre-ho a tota la població com es fa a Àustria seria més complicat, ha reconegut Sasplugas. A Andorra, els conductors novells haurien de fer el curs durant els dos anys que tenen el permís J. Una ampliació del projecte, però això ja a més llarg termini, seria que les asseguradores cobressin menys als conductors, fossin de l'edat que fossin, que acreditessin haver passat el curs.

Tornant a les formacions en general de l'Escola de conducció sobre neu, Sasplugas ha volgut destacar com a novetat d'aquesta temporada el Super Sport, una evolució de l'Sport, que ensenya a conduir de manera esportiva sobre gel. El Super Sport fa un pas més i permet passar de "conductor a pilot" un cop feta la formació, que es fa amb cotxes de competició. "Es una experiència potent i plena d'adrenalina", ha destacat Sasplugas, "que no es pot trobar a cap altre lloc del sud d'Europa".

A banda de tota la proposta de cursos, per aquest hivern l'objectiu també és potenciar els esdeveniments col·lectius, destinats a grups i adaptant-se a les seves demandes. "Té un potencial molt elevat" i ja va quedar demostrat l'any passat que pot ser una manera d'incrementar el públic de l'Escola, ha assegurat el monitor Àlex Bercianos.

En qualsevol cas, el curs estrella segueix sent el Contact, ha manifestat Besolí. Posa al client davant de "totes les situacions que es pot trobar a la carretera", com un camió que se salta un senyal de cedir el pas o un pare que ha de portar el fill a l'escola durant una forta nevada. Tot és molt pràctic, de manera que "a base de repeticions" es van automatitzant els conceptes, ha garantit.