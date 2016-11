L'encesa de llums l'1 de desembre dóna el tret de sortida a les activitats de Nadal a Encamp

El Comú d'Encamp convida tohom a participar a les activitats per a tots els públics que ha potganitzat per les festes de Nadal, a Encamp i el Pas de la Casa. L’inici de les festivitats arribarà l'1 de desembre amb l'encesa de llums a les sis de la tarda, i el Calendari d'Advent, organitzat pel Departament de Promoció Turística. Cada dia, des de l'1 de desembre fins al 24 de desembre, a les sis de la tarda, s’obrirà una de les finestres del calendari situat a la plaça del Consell, que contenen dolços que s’oferiran als assistents. Aquest primer dia del Calendari d'Advent es repartirà coca i xocolata entre els assistents a la inauguració. Les activitats es clouran el dia 5 de gener, amb la tradicional Cavalcada dels Reis Mags. A Encamp, a partir de les sis de la tarda, estarà acompanyada d’una cercavila. Pel que fa al Pas de la Casa, Ses Majestats arriben en tot terrenys i carrosses fins al Centre Esportiu, després d’un castell de focs d’artifici i d’un descens de torxes per les pistes d’esquí, que comença a partir de les sis de la tarda a la pista Directa del Pas de la Casa.

Aquest dijous 1 de desembre, a les sis de la tarda, es realitzarà la tradicional encesa de llums de Nadal a Encamp per part de les nenes i els nens de l’Àrea de Jovent. A Encamp es farà a la plaça del Consell, a les sis de la tarda, just abans de la inauguració del Calendari d’Advent, gràcies al qual, cada dia, des de l'1 fins al 24 de desembre s’obrirà una de les finestres del calendari, que contenen dolços que s’oferiran als assistents. Pel que fa al Pas de la Casa, l’acte començarà a les 17.15 hores, a la plaça de l’Església, amb un berenar a base de coca i xocolata. A continuació, les nenes i els nens del Pas de la Casa, realitzaran l’encesa de llums de Nadal. Per al mateix dia, el Comú també proposa la sortida pre-Nadal per a la gent gran el pròxim 1 de desembre. En aquesta ocasió, la sortida està pensada per a realitzar una jornada de convivència entre els padrins de les diferents parròquies, que es desplaçaran a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany, on gaudiran d’un dinar de germanor amenitzat per l’actuació de Mariatxis, i on finalitzaran la jornada amb un ball de tarda.

D’altra banda, el 10 de desembre, a les cinc de la tarda a la sala de festes del Complex d’Encamp, es començarà a reunir a les famílies al voltant d’un escenari i del musical infantil ‘La Bella Dorment’, una adaptació en català del conte de Charles Perrault, amb música i arranjaments de Manu Guix, i produïda per la companyia Dreams Teatre. Les entrades es poden adquirir a www.morabanc.ad/entrades al preu de 3 euros per als infants i joves de 3 a 16 anys i de 5 euros per a les persones de més de 17 anys.

Un altre dels actes previstos és el tradicional Mercat de Nadal, que enguany organitza l’Associació d’Empreses d’Encamp (AEE), amb la col·laboració del Comú d’Encamp. L’activitat se celebrarà el dissabte 10 de desembre de les 10 del matí a les vuit del vespre, amb parades de productes varis i artesanals. A més, el Mercat de Nadal comptarà amb diverses activitats, com l’actuació del Cor de Rock d’Encamp a les 12 hores, un taller de galetes de Nadal a les 18 hores, o repartiment de coca i xocolata a les 11 i a les 16 hores, o de brou i vi calent a les 13.30 hores.



Així mateix, l’Associació d’Empreses d’Encamp posarà el punt final a la temporada el pròxim 17 de desembre, dia en què es farà cagar el tió per als més petits. L’activitat tindrà lloc a la plaça Sant Miquel d’Encamp a partir de les 12 hores. També es posaran a disposició dels nens i nenes de la parròquia diversos tallers de manualitats. El primer serà el 15 de desembre a les 18 hores a la Biblioteca Comunal d’Encamp, que acollirà un taller per a nenes i nens de 6 a 9 anys, on faran titelles de feltre amb motius nadalencs. A la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa es realitzarà, el 28 de desembre a les quatre de la tarda, un taller de manualitats de Nadal. A més, el 29 de desembre començarem a acomiadar l’any 2016 amb la projecció de la pel·lícula ‘Malson abans de Nadal’, a les quatre de la tarda a la sala de conferències del Centre Esportiu del Pas de la Casa.

Una altra activitat tradicional que es realitza a Encamp és el dinar de Nadal de la gent gran, que enguany se celebrarà el pròxim 15 de desembre, a partir de les 13.30 hores, a l’Hotel Guillem. Les inscripcions estaran obertes fins el pròxim 12 de desembre, i el dinar tindrà un preu de 6 euros. Un altre dels actes consolidats a Encamp és el Festival de la Neu d’Areaesport que es realitzarà el 17 de desembre a les 18 hores i el 18 de desembre a les 17 hores, a la sala de festes del Complex d’Encamp. Les entrades es posaran a la venda a partir del 5 de desembre a un preu de dos euros a través de www.morabanc.ad/entrades.

La posobra del dia de Nadal, el 24 de desembre, els més petits de la casa podran assistir a la cavalcada del Pare Noel que estarà acompanyada per una cercavila, que desfilarà pels carrers d'Encamp (a partir de les sis de la tarda) i pel Pas de la Casa (a les vuit del vespre). Així mateix, a l’arribada de la cavalcada del Pare Noel a Encamp a la plaça dels Arínsols, hi haurà un espectacle. De la mateixa manera, al vespre se celebrarà la tradicional Missa del Gall, a les 19.30 hores al Pas de la Casa i a mitjanit a Encamp.

A més a més, durant les festes de Nadal els infants gaudiran dels dos Salons de la Infància i de la Joventut d’Andorra, que se celebren a Encamp, del 27 de desembre a l’1 de gener, i al Pas de la Casa del 3 al 5 de gener, uns espais on fer volar la imaginació amb jocs a la ludoteca o a les zones de jocs electrònics, o realitzant diverses activitats en simuladors, tallers, activitats aquàtiques o, simplement, gaudint dels espectacles que es proposaran.

Pel que fa la primera setmana del 2017, el dia 5 de gener, per als nens i nenes hi haurà la Cavalcada dels Reis Mags. A Encamp, que es realitzarà a partir de les sis de la tarda, estarà acompanyada d’una cercavila. Pel que fa al Pas de la Casa, Ses Majestats arriben en tot terrenys i carrosses fins al Centre Esportiu, després d’un castell de focs d’artifici i d’un descens de torxes per les pistes d’esquí, que comença a partir de les sis de la tarda a la pista Directa del Pas de la Casa.