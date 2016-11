L’enderroc de la Casa del Benefici costarà 173.580 €

El Govern va aprovar ahir l’adjudicació dels treballs d’enderroc de la Casa del Benefici. L’empresa adjudicatària mitjançant concurs nacional ha estat Simco i les obres tindran un cost de 173.580,15 euros. Aquesta actuació permetrà al Comú d’Andorra la Vella continuar amb la reordenació urbanística dels entorns de la Casa de la Vall, un projecte que ja estava previst en el conveni de col·laboració que l’any 2001 van signar el Consell General, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella. El termini d’execució de l’enderroc és d’onze setmanes.

Per altra banda, el consell de ministres també va acordar licitar les noves obres d’eixampla i rectificació a la CG-2. En aquest cas afecten el tram comprès entre el riu de la Vall del Riu i les Bordes de l’Aldosa, a la parròquia de Canillo.

Aquests treballs, emmarcats en el sector 4, donen continuïtat als que estan a punt d’acabar-se, relatius al sector 3. El projecte preveu l’eixampla de la via per poder-hi encabir tres carrils de circulació: un de descendent, un d’ascendent i un altre carril lent pel costat riu en sentit ascendent. També es preveu habilitar-hi un voral bici i un voral per a vianants protegit.

Els treballs afecten un tram d’uns 230 metres i permetran millorar significativament un revolt força tancat que hi ha avui dia en aquesta zona. La continuïtat per la part de dalt del projecte del sector 4 ja connecta amb l’eixample fet de la zona urbana de l’Aldosa.

El termini d’execució d’aquestes obres és de nou mesos.