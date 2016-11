L'entrada de vehicles puja un 4,1% durant el mes d'octubre

El mes passat passat van entrar al país 369.227 vehicles, fet que suposa un increment respecte al mes d’octubre de l’any anterior del 4,1%, segons les dades facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística.

El total de turismes ha tingut un creixement del 4,2% però el de vehicles pesants ha baixat un 1,4%. Les dades també mostren que mentre que els turismes provinents d’Espanya han pujat en un 8,1%, els provinents de França han baixat un 2,9%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una davallada de l'1,6% per la frontera hispanoandorrana i una del 0,2% per la francoandorrana.

De gener a octubre d'enguany i respecte al mateix període del 2015, s’ha produït un increment de l'1,4% en el nombre de vehicles que han entrat al país, encara que mentre que els provinents d'Espanya han pujat un 2,7%, els provinents de França han baixat un 1,4%. Durant els darrers 12 mesos, han entrat al país 4.207.329 vehicles, el que representa un augment de l'1,5% respecte al període anterior, en què van entrar 4.143.264 vehicles. Val a dir que els vehicles que han entrat per la frontera hispanoandorrana en aquest període han augmentat un 2,5%, mentre que els que ho han fet per la frontera francoandorrana han disminuit un 0,5%.

Pel que fa a les dades ajustades, sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, i se situen aquest mes d’octubre en un 0,4% positiu. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen amb una petita tendència a l’alça al llarg dels darrers cinc mesos, i se situa a l'octubre en el 0,3% positiu. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a l’alça al llarg dels darrers cinc mesos, amb un augment per a aquest últim mes de l'1,7%.