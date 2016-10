Les Escoles Germans Riba d'Ordino exhibeixen l'obra d'un artista de l'Art Camp

Les Escoles Germans Riba d'Ordino compten des d'aquest dimecres amb una obra d'art que ha quedat col·locada en una de les parets del centre. Es tracta d'un quadre pintat per un dels artistes convidats a la darrera edició de l'Art Camp, que se celebra cada dos estius des del 2008 a la parròquia. L'obra és de l'artista peruà Juan Carlos Zeballos. Les directores de les escoles esperen que la d'aquest dimecres sigui la primera d'un seguit d'obres cedides pel Comú per convertir el centre en "un petit museu".

Les Escoles Germans Riba d'Ordino exhibeixen des d'aquest dimecres l'obra d'un artista convidat a la darrera edició de l'Art Camp. "Rebre aquesta obra és un honor, perquè una escola és un lloc formatiu i de ben segur que en traurem profit. Ara haurem d'explicar als alumnes la importància de tenir una obra d'un artista al col·legi", ha explicat Meritxell Blasi, directora de l'escola andorrana. La responsable de l'escola francesa, Claudine Vibarel, ha destacat que espera rebre més obres de futures edicions de l'Art Camp: "És el nostre primer quadre a l'escola, però esperem que no sigui el darrer". Les directores han parlat amb el Comú per mirar de convertir, amb el pas dels anys, les Escoles Germans Riba "en un petit museu".

La cessió del quadre és, segons el comissari de l'Art Camp, Faust Campamà, "un fruit més d'allò que passa cada any durant l'estada dels artistes a Andorra". De fet, de la trentena d'artistes que cada edició participen a l'Art Camp, cadascun cedeix tres obres, que es queden la Comissió Nacional Andorra per la Unesco, el Comú d'Ordino i FEDA, com a principals patrocinadors de l'esdeveniment. Andorra té, doncs, unes 500 obres d'artistes de diversos indrets del món, algunes de les quals s'han arribat a exposar a la Unesco i a la seu de l'ONU, a Ginebra. "Amb l'Art Camp donem al món una imatge de país en harmonia", ha conclòs Campamà.