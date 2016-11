Les estacions invertiran 15,5 milions d’euros aquesta temporada d’hivern

Vallnord i Grandvalira van presentar ahir les novetats per a la temporada d’hivern, a les quals han destinat 15,5 milions d’euros. Tot això amb l’objectiu de donar el millor servei als clients. En concret, Vallnord ha fet una inversió de 2,5 milions d’euros (1,7 milions a Pal-Arinsal, 500.000 euros a Ordino-Arcalís i 300.000 euros a Vallnord). A l’estació massanenca les novetats se centren, entre d’altres, en la instal·lació de canons de neu a la pista del Camí Inferior i a la de la Comellada i també se’n renoven a Arinsal. A banda, s’instal·la una cinta transportadora al jardí de neu d’Arinsal i en restauració s’han remodelat el xalet Igloo i el Rústic i s’ha adoptat el segell de certificació biològica en el selfservice.

A banda, Pal-Arinsal oferirà noves activitats com sessions de ioga, eslàlom cronometrat, un parc de cordes i més circuits d’esquí de muntanya. En relació a Ordino-Arcalís, la gran novetat serà el Natural Park, un projecte a tres anys que fusiona el forapista i l’estil lliure amb elements naturals. També es millorarà la senyalització dels itineraris de forapista i es renova el restaurant de les Portelles. Així mateix, s’incorpora una assegurança meteorològica que permetrà no perdre un dia de forfet en el cas de no quedar satisfet amb les condicions de la neu. Des de l’estació també es va destacar que aquesta temporada el 95% del seu consum elèctric serà produït per la minicentral que s’ha instal·lat a la zona.

Vallnord arrencarà la temporada el 2 de desembre i la clourà el 17 d’abril. Tot i així, Ordino-Arcalís obrirà el 19 i 20 de novembre i el 26 i 27 de novembre en cas que l’estat de la neu permeti esquiar en condicions. El domini va recordar que està format per dues estacions pròpies i complementàries i que l’objectiu és estar en funcionament els 365 dies de l’any.

Per la seva banda, Grandvalira invertirà 13 milions d’euros. Gran part d’aquestes actuacions aniran encaminades a donar servei als clients debutants i de nivell mitjà després d’anys d’apostar pels avançats. Així, Soldeu tindrà un nou telecadira, que sortirà de la pista Ós i donarà més recorregut als esquiadors que s’inicien en aquest esport. També es renova un teleesquí a Grau Roig i se n’instal·la un altre a la zona alta dels Isards, al Pas de la Casa, i també als Cortals, un fet que descongestionarà la zona i facilitarà el pas del client mitjà. També s’amplia la capacitat del telecabina del Tarter. A més, al Pas de la Casa es crea una nova pista blava des de dalt del telecadira Costa Rodona fins al peu de l’estació i una per a debutants que connecta el punt superior del telecadira Isards amb el peu de l’estació, mentre que a Grau Roig es crea una nova pista tematitzada per a joves, una barreja d’estil lliure i forapista.

Quant a la innivació artificial, s’ha instal·lat 20 canons nous, gran part dels quals substitueixen els antics ja que són més eficients. Aquesta temporada també s’amplia la capacitat de les guarderies, en restauració s’adopta un segell de qualitat gràcies a un acord amb la Fundació Alícia, es crea un nou servei postesquí al Pas, a Grau Roig s’incorpora un espai calent a l’iglú i es creen altres serveis per a clients vip a Soldeu i l’Abarset, a banda de la introducció de dues Food Ratracs. Grandvalira arrencarà la temporada el 26 de novembre.

Augment de clients

Les perspectives d’afluència per a aquest hivern són bones i l’objectiu és créixer en nombre de clients. El director comercial i de màrqueting de Grandvalira, Alfonso Torreño, va explicar que, tot i que és una temporada complicada pel calendari dels dies festius, l’objectiu del domini és consolidar la xifra d’esquiadors de l’any passat i créixer lleugerament en visitants. En el mateix sentit es va expressar el director d’Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, que preveu passar dels 193.000 dies d’esquí de la temporada passada a 200.000. Ajona va destacar, però, que si es vol una millora dels serveis el que caldrà és treballar no tant per portar més gent sinó perquè aquesta vingui en dates concretes. També el director de Pal-Arinsal, Josep Marticella, va indicar des de la “prudència” que “sembla que farem un bon any”. En aquest sentit, l’objectiu és fer per quart any un “pressupost positiu”. En total, Vallnord espera superar els 715.000 dies d’esquí de l’any passat.

Els directors de les tres estacions van destacar que per ara les reserves fan preveure una temporada bona. La dinàmica és positiva i els mercats s’estan consolidant.