Les inscripcions als Esports d'Estiu d'Escaldes-Engordany creixen un 4,5%

Aquest dimecres, 7 de setembre, finalitzen els Esports d’Estiu d’Escaldes-Engordany que aquest any han arribat a les 2.657 inscripcions el que significa un augment del 4,5% respecte al 2015. La vint-i-vuitena edició dels Esports d’Estiu ha comptat amb la participació de 691 infants i joves, un 5% més que l’any passat. Com és habitual, la major part dels inscrits són d’Escaldes-Engordany (72,5%) i els segueixen les parròquies d’Andorra la vella (14%), Encamp (6%), Ordino (3,7%), La Massana (3,1%), Sant Julià de Lòria (0,6%) i Canillo (0,2%).

La setmana de més afluència d’aquesta edició, que un any més ha comptat amb la col·laboració de Mora Banc, ha estat la setmana del 18 al 22 de juliol amb 329 inscripcions. La mitjana d’inscrits per setmana ha estat de 280 infants, mentre que la mitjana de dies per infant inscrit ha estat de 19 dies.

En quant als campus d’estiu de rítmica, tennis, basquet 3x3, Skate, BTT, Fotografia i futbol també han registrat un augment d’inscripcions respecte al 2015, any en què es van iniciar. D’aquesta manera, un total de 242 infants i joves han gaudit dels campus sent el de tennis el què més participació ha tingut amb 77 inscrits.

103 monitors dividits en torns han estat els encarregats de vetllar per tots els grups d’infants i joves. Aquest any s'han concedit 41 exoneracions, 7 menys que l'any passat.

Des del Comú d’Escaldes-Engordany es vol agrair, un cop més, el suport i col·laboració de Mora Banc en aquesta 28a edició dels Esports d’Estiu.