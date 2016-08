Les Jornades de Teologia de la Seu d'Urgell apleguen 120 mestres de religió per parlar d'ètica

Les Jornades de Teologia s'han iniciat aquest dimarts al matí a la Sala d’Actes de Sant Domènec de la Seu d’Urgell, organitzades per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell i obertes al públic, en les quals enguany es vol aprofundir en l’essència de l’ètica cristiana, en la seva fonamentació i en les seves múltiples expressions en la vida quotidiana. Més de 120 professors i mestres de religió, catequistes, sacerdots i laics compromesos amb la tasca eclesial participen en aquesta convocatòria.

Les Jornades se celebren aquests dimarts i dimecres i estan presidides per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, que ha obert la trobada amb la salutació inicial als assistents. A l'acte inaugural han estat presents el vicari de Pastoral, Antoni Elvira, i el secretari general, David Codina, així com nombrosos sacerdots de la diòcesi. Els dos ponents son la professora titular d’Ètica a la Universitat de Barcelona, Margarita Mauri, i el coordinador responsable de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, Francesc Torralba. Mauri ha iniciat les seves ponències exposant què és l'ètica de manera molt didàctica, acompanyada d'un material visual que feia molt atractiu el seguiment de la ponència, per anar aprofundint en un repàs dels diferents corrents ètics contemporanis.

Aquest dimecres, la jornada fixarà l’atenció en l’ètica cristiana, i aquesta àrea serà desenvolupada per Francesc Torralba, que farà una especial referència a la virtut de la misericòrdia amb motiu de l’any del Jubileu anunciat pel Papa Francesc. Enguany, en el concert de les ètiques contemporànies, les Jornades han volgut reflexionar sobre la versemblança de l’ètica cristiana i la seva vigència en el món actual, des de la constatació que hi ha molts problemes globals que requereixen d’una resposta sòlida que tingui com a eix central el respecte a la dignitat de la persona humana.