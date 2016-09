Les llegendes d'Andorra seran ben presents a la sisena edició de la Gimkna't a set bandes

La sisena Gimkna't tindrà les llegendes del país com a temàtica principal. Els joves de 12 a 20 anys podran gaudir el pròxim 1 d'octubre d'una nova edició d'aquesta activitat, que es realitza per les diferents parròquies, amb una prova per cada parròquia més una altra organitzada pel Govern.

Els participants en la sisena edició de la Gimkna't s'hauran de desplaçar a les diferents parròquies mitjançant el bus lliure o autobusos regulars, per tal de complir els objectius de sostenibilitat de l'activitat. Aquest any, a diferència de l'anterior que estava relacionat amb la sostenibilitat, la temàtica girarà entorn de les tradicions i història d'Andorra.

Els grups, que estaran dividits en dues categories, els joves de 12 a 15 anys i els de 16 a 20, per participar només hauran de crear equips de quatre persones, que poden ser mixtos, fins a arribar als 50 grups, ja que les places estan limitades a 200 joves. Cada prova es puntuarà sobre 10 punts i es podran aconseguir punts extra per anar disfressats o per fer grups mixtos.

Enguany també hi haurà més premis, com per exemple quatre entrades per al Centre Esportiu dels Serradells i quatre entrades per al Centre Esportiu d'Ordino, per les millors disfresses, així com entrades per al Centre dels Serradells per al primer equip que s'inscrigui de cada parròquia. D'altra banda, també hi haurà un pack d'allotjament al refugi del Comapedrosa per la foto més original de la jornada, que s'haurà de compartir mitjançant les xarxes socials dels diferents Punts Joves.

Les inscripcions es poden realitzar a tots els Punts Joves de cada parròquia a partir d'aquest dimarts. El preu de la inscripció és de 7 euros, excepte per aquells que disposin de Carnet Jove, que només hauran de pagar 4 euros.