Les obres d'embelliment de l'avinguda Tarragona començaran dilluns vinent

La remodelació de l'avinguda Tarragona afecta un tram d'uns 300 metres, entre la rotonda Josep Escalé i el carrer de la Vinya. S'embellirà l'avinguda i s'adequarà un carril bici. El termini d'execució previst a partir d'aquest dilluns, 7 de novembre, és d'un mes. Aquest primer tram de l'obra es realitza abans de l'enquitranament de la via planificat pel Govern.

Per tot plegat, segons ha informat el Comú de la capital, es treballa amb l'objectiu de finalitzar els treballs abans del Pont de la Puríssima. Així s'evita treballar durant èpoques de gran afluència. En qualsevol cas, la corporació ha assegurat que no es preveuen talls de trànsit, únicament restriccions puntuals per l'entrada i sortida de camions i alguns treballs concrets. Es continuaran mantenint els dos carrils de pujada i els dos de baixada.

El projecte pretén pacificar la circulació i "dotar d'un caire més urbà aquesta via, harmonitzant-la i donant continuïtat al tram de l'avinguda que baixa des de la rotonda del Km 0", ha explicat el Comú. S'hi col·locarà una mitgera amb una zona enjardinada i arbres. Tot amb l'objectiu de convertir l'avinguda Tarragona en un espai "amable per a la circulació dels vianants".

L'embelliment de l'avinguda Tarragona tindrà continuïtat l'any vinent. Es treballarà des del tram ja arreglat fins a la rotonda de Prada Casadet (zona de l'actual Seu de la Justícia).

El projecte compta amb el vistiplau de les associacions de comerciants, les quals destaquen que contribuirà a una major visibilitat dels aparadors. El cost de l'obra ascendeix als 80.000 euros.