Les portes obertes al CEO es clouen amb 165 nous socis

El Centre Esportiu d’Ordino ha tancat amb 165 nous socis el balanç de la jornada de portes obertes que va tenir lloc el passat 21 de setembre. Les noves altes incorporen la contractació de 62 quotes plus, modalitat que dóna accés gratuït a les classes dirigides i 103 quotes bàsiques.

Durant tot el dia, es va registrar una afluència de públic constant interessat per obtenir informació del CEO. A més a més, en el sorteig del mallot del Tour i de la quota plus, que també es va celebrar coincidint amb aquestes portes obertes, hi van participar 235 persones, segons informen des del Comú.

La campanya de promoció per a la captació de socis s’ha centrat en les xarxes socials amb un videoclip a càrrec de la companyia Quelcom, que es va començar a difondre el 12 de setembre i en nou dies ha obtingut 19.593 visualitzacions.

Aquesta jornada de portes obertes tenia com a objectiu donar a conèixer les instal·lacions, les classes dirigides i els monitors i les principals novetats del centre esportiu per a aquesta temporada, entre les quals, tretze classes a la setmana virtuals de 'cycling' mitjançant dues pantalles que permetran seguir una classe en català, i que a més contemplen pujades d'alguns dels ports més destacats del Principat i d'Europa. També s'han comprat màquines noves.