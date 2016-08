Les Setmanes temàtiques de la Massana clouen amb futbol sala i rítmica

El music-hall va donar el tret de sortida a les Setmanes temàtiques de la Massana, que han ofert temàtiques tan diverses com l’anglès, el patchwork, el bmx, esports amb patins o el btt. Per tancar l’estiu s’ha organitzat una setmana amb doble proposta: futbol sala i rítmica, amb la col·laboració dels clubs esportius de la parròquia. Els nens i nenes estan aprofitant per millorar la tècnica i per passar-s’ho bé, ja que es combina l’esport amb activitats lúdiques.

Les setmanes temàtiques es conceben com una alternativa als Esports d’estiu i, de fet, la majoria combinen les dues opcions.

Cal remarcar la bona acceptació de propostes noves com el patchwork i els patins. També ha tingut molt èxit el btt, que aquest any ha ofert dos torns per poder fer front a l’elevada demanda.

Les activitats d’estiu organitzades pel Comú de la Massana s’allargaran fins el 7 de setembre, ja que abracen tot el període vocacional. Les inscripcions es fan per setmana i la mitjana ha estat d’uns cent quarta infants per torn.

També cal remarcar la bona acollida de les activitats per als joves, que han cobert la franja d’edat que va dels 12 als 17 anys. Han estat setmanes temàtiques amb propostes com la bicicleta de descens, les danses urbanes o el circ.