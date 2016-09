Les tarifes de la xarxa de calor representaran un estalvi del 5%

El Govern va aprovar ahir les tarifes de la xarxa de calor de Soldeu per als usuaris. Segons va explicar la presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, el preu mitjà serà de 7 cèntims d’euro el KW/h, xifra que suposa que serà un 5% més econòmic que el gasoil de calefacció. En funció de la instal·lació (en les més petites o les que són més antigues), es pot arribar a un estalvi del 20%.

S’ha previst dos tipus de tarifes: la de curta utilització, que se situa per sota de les 1.425 hores equivalents i s’ajusta als clients que tenen poc consum, i la tarifa llarga, que és la que se situa per sobre d’aquest llindar. A més, les tarifes tindran una part fixa en funció de la potència i una de variable en relació al consum, tal com passa amb l’electricitat. Els abonats també hauran de pagar 67 euros/kW pel dret de connexió a la xarxa (només s’haurà d’afrontar un cop) i una fiança.

La part fixa de les tarifes es revisarà un cop l’any i en funció de l’IPC, i la part variable, cada trimestre segons els costos energètics. Calvó va indicar que serà l’usuari qui elegirà el sistema tarifari i l’haurà de mantenir almenys un any. L’aprovació de les tarifes és el pas previ perquè FEDA pugui comercialitzar aquest nou servei.

La xarxa de calor de la central de cogeneració de Soldeu farà incrementar un 5% la producció d’electricitat al país. Calvó confia que la majoria d’establiments hotelers d’aquesta zona s’abonin al nou servei tenint en compte que en el porta a porta que va fer FEDA l’acollida va ser molt bona.