L'Escola d'Art dóna oportunitat als adolescents a fer-se seu l'espai formatiu

Quatre aules amb quatre professors diferents, en un projecte que compta amb una llarga trajectòria però que va atenent les necessitats formatives dels lauredians. Joves que han anat passant en el transcurs dels anys d'una aula a una altra, fent-se propi un espai de creació. Aquest és l'objectiu de l'Escola d'Art que enguany presenta com a novetat una tarifa plana perquè puguin viure l'espai en les seves hores lliures. En aquestes hores podran aprendre técniques variades segons els seus interessos com l'escultura, la pintura i el llenguatge visual lligat amb la tecnologia i la il·lustració. La programació de l'Escola d'Art de Sant Julià ha estat presentada aquest dilluns a la tarda per la responsable Maria Llueres i el conseller de Cultura, Josep Roig que ha avançat que, a més, l'Escola dissenyarà els decorats de la temporada d'òpera i traslladarà part de les activitats a l'Hotel Glòria.

El taller de petits artistes adreçat a joves d'entre els 3 i els 11 anys perquè descobreixin i experimentin amb les tècniques artístiques; el Taller de joves artistes, adreçat a adolescents; el Taller de belles arts per a perfeccionar la tècnica de la creació o el taller d'arts i oficis per acostar-se a l'artesania i les arts decoratives; o el taller tèxtil són el gruix de la programació prevista a l'Escola d'Art de Sant Julià de Lòria.

Els tallers que es plantegen amb la vocació de formar, donar eines i que sigui un espai intergeneracional de relació inclouen altres activitats per donar sortida a la demanda dels alumnes. I així, el taller tèxtil es trasllada a l'Hotel Glòria facilitant que el patchwork, la costura i el tall i confecció, la punta de coixí o el tapís es puguin desenvolupar en relació entre els diferents alumnes.



Una de les novetats d'enguany és la confecció de decorats per a la temporada d'òpera que es viu a la parròquia, amb l'estrena en la propera obra. A banda, altres activitats relacionades com la ceràmica, la talla de fusta o la joieria d'autor serveixen per formar els alumnes interessats a perfeccionar o fins i tot aprendre. Una quinzena de professors i prop de 200 alumnes situen l'activitat d'un equipament que es troba íntimament relacionat amb l'escola primària, que ha començat a programar activitats amb la secundària i ja planteja col·laboracions amb la universitat.