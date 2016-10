L'espai dóna a conèixer la transformació dels oficis des del segle XIX fins a la globalització

L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà ha donat a conèixer als seus usuaris l'evolució dels oficis andorrans des del segle XIX fins a la globalització. De la mà de l'artista Sergi Mas, s'ha fet un repàs per la història de les professions de les quals vivia el país com ara la ramaderia, el tabac o el ferro, fins a arribar a les activitats de serveis que són actualment el motor principal de l'economia. Mas ha explicat que en poc temps ha canviat tot molt, i actualment les màquines supleixen tot el que es feia abans amb les mans, posant com a exemple la nova talla de la Mare de Déu de Meritxell, que assegura que està feta amb ordinador.

L'artista Sergi Mas ha estat convidat aquest dimarts a L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà per parlar dels antics oficis i quina ha estat la seva evolució des del segle XIX fins a la globalització. Més d'una vintena d'usuaris s'han interessat per aquest aspecte de la història andorrana i han pogut conèixer com del ferro, el teixit de llana o el tabac, s'ha passat a viure del sector serveis. Mas ha explicat que els treballadors d'Andorra eren autosuficients fins a començaments del segle XX, quan molts oficis artesanals van desaparèixer.

“Estem vivint sense adonar-nos-en un canvi d'era on a poc a poc les màquines han suplit tot el que abans feien les mans”, ha lamentat l'artista, que ha posat l'exemple que fins i tot la nova talla de la Mare de Déu de Meritxell està feta amb ordinador.

Tot i que actualment hi ha alguns oficis antics que es resisteixen com el tabac o la pagesia, Mas està convençut que “vivim en un país en direcció al turisme i quan falla ens ofeguem”.