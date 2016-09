L’Esplai de la Massana es pot contractar també només per a jornades puntuals

Continuant amb la voluntat de donar un bon servei a les famílies, el Comú de la Massana ha creat un servei d’esplai diari. És a dir, a partir d’ara els infants que no estiguin inscrits a l’Esplai poden utilitzar aquest servei, en ocasions puntuals, quan els pares ho necessitin. Només s’haurà de fer la inscripció al servei de Tràmits amb 48 hores d’antelació. El preu de l’Esplai de dia és de 7 euros per jornada. També hi ha la possibilitat de contractar el servei de ludoteca de matí, que té un cost de 3 euros.

Ja hi ha una quinzena de famílies que en lloc d’inscriure els seus fills al servei complet han decidit contractar l’Esplai un o dos dies fixos a la setmana. També n’hi ha d’altres que no estableixen un dia fix, sinó que demanen el servei segons les necessitats. “Hem creat aquesta nova modalitat amb la finalitat de fer front als problemes que tenen els pares quan els sorgeix un imprevist de feina o personal. Ara saben que poden comptar amb l’Esplai per a un dia en concret”, explica la consellera Natàlia Cusnir. Des del curs passat, l’Esplai disposa de dues instal·lacions, ja que s’han obert les noves dependències d’Els Arcs, que han acollit una mitjana de 56 infants, el grup dels més grans. En aquests moments l’Esplai disposa d’uns 160 inscrits, repartits en sis grups d’edat. Un equip format per quinze monitors treballa al capdavant d’aquest servei per garantir la màxima qualitat. A banda d’ajudar-los a fer els deures, els monitors treballen amb els infants en propostes lúdiques i tallers molt divertits, però sempre tenint en compte la vessant pedagògica.