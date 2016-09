L’explotació de l’estació d’autobusos s’oferirà en concessió per deu anys

El Govern va aprovar ahir el concurs per adjudicar la concessió de la gestió i manteniment de l’estació nacional d’autobusos que s’està construint al Prat del Rull. Aquest preveu l’explotació per un període de deu anys prorrogables per tres períodes de cinc anys consecutius cadascun.

Es tracta d’un concurs nacional i que estarà obert a empreses de transport de persones, així com a empreses especialitzades en la gestió d’infraestructures. També hi podran postular entitats que s’hagin creat específicament per optar a la gestió i que estiguin formades per companyies del sector. A l’hora d’atorgar la concessió, el Govern valorarà la capacitat financera i la proposta econòmica del concursant, la seva experiència, la proposta tècnica d’explotació de servei i les millores proposades. A més, es valoraran amb una millor puntuació les ofertes que proposin unes tarifes més econòmiques per als usuaris.

Les tasques que haurà d’assumir l’explotador de l’estació nacional d’autobusos seran la posada en funcionament i gestió de la instal·lació, com ara tot el que fa referència als operadors o l’ocupació de les andanes. També haurà d’assumir el manteniment de l’edifici, la marquesina, la voravia, les andanes, els locals i les instal·lacions tècniques. A banda, també haurà de fer-se càrrec de la gestió dels serveis annexos com són les taquilles, les màquines de venda automàtica o la publicitat, la venda de bitllets i la informació als usuaris, entre altres aspectes.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que els treballs de construcció de l’estació ja estan en la fase final. La voluntat és adjudicar la concessió de l’explotació coincidint amb l’acabament de les obres. La infraestructura estarà enllestida durant l’últim trimestre d’aquest any i l’objectiu és que pugui entrar en funcionament el proper mes de desembre. Aquest ha de ser el punt al qual arribin totes les línies internacionals i les noves línies regulars de transport nacional.