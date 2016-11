L’hospital ja disposa d’un oncòleg a temps complet

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell disposa des d’ahir d’un metge especialista en oncologia a temps complet, després d’haver tancat l’edicte publicat l’octubre passat. Es tracta de Santiago Albiol, oncòleg que fins ara visitava els dijous i que a partir d’ara ho farà a temps complet.

La presència del doctor Albiol a ple temps permetrà, segons informa el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) a través d’un comunicat, ampliar els dies de consulta i fer un seguiment més proper dels pacients de l’àrea oncològica.

De fet fins ara hi havia tres oncòlegs a temps parcial. El doctor Albiol, que visitava els dijous; el doctor Pujades, que ho feia el dimarts, i el doctor Cobos, el dimecres. Pujades i Cobos seguiran fent les consultes els mateixos dies, i Albiol les farà cada dia a temps complet.

Cal recordar que el mateix ministre de Salut, Carles Álvarez, va explicar en la sessió del Consell General del 4 d’octubre passat que aquest oncòleg fix seria el coordinador de la unitat de tumors i que serviria per millorar l’atenció als pacients i també per coordinar millor els professionals que intervenen en l’atenció del càncer. El ministre, d’altra banda, també va dir que calia una reflexió sobre el transport dels malalts de càncer que han d’anar a l’exterior per rebre el tractament; això sí, sense concretar cap mesura de millora.

La petició d’un oncòleg fix a l’hospital ha estat sempre una demanda de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), però també continuen reclamant millores per al tractament de les persones malaltes de càncer, com és la cobertura per la Seguretat Social de l’atenció psicològica dels pacients. El col·lectiu treballa per cobrir les despeses i el servei de transport dels pacients que s’han de traslladar per rebre part del tractament.