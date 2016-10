“Li inflaré els morros a aquest tio” o baralla entre advocats

Un enfrontament entre dos advocats mentre es trobaven a cal notari va acabar amb un recurs d’empara al Tribunal Constitucional. Es tracta de Miquel-Àngel Canturri Montanya i Antoni Duró Arajol. Tots dos es trobaven en una reunió al despatx d’Isidre Bartumeu juntament amb la filla de Canturri, també advocada, i el batlle David Moynat. En aquest context Canturri hauria afirmat que Duró havia indicat anteriorment que els seus clients es volien “reservar una arma”, un fet negat per aquest segon, cosa que va fer que la conversa entre els lletrats anés pujant de to.

Canturri li va retreure que el tractés de mentider. I Duró, segons la versió del primer, es va aixecar bruscament i li va etzibar “em cago en la mare que et va parir”. Sempre segons aquest lletrat, Duró es va dirigir a Canturri, gesticulant, mentre l’altre seguia assegut amb la voluntat de voler-lo agredir físicament i cridant “li inflaré els morros a aquest tio”. Segons el relat, l’agressió la va evitar el batlle David Moynat, que es va interposar entre els dos advocats. Davant d’aquests fets, Canturri va marxar de la notaria mentre que el batlle impedia que Duró s’hi acostés, tal com denuncia el primer.

Aquest episodi no va quedar en res. I el març del 2014, el presumpte agredit va presentar una querella contra Duró per injúries, amenaces i maltractament corporal lleu en grau de temptativa.

La conciliació es va intentar dues vegades, però sense èxit. En el transcurs de la primera, Duró va reconèixer haver proferit “expressions” que haurien pogut ofendre Canturri, però no les va precisar. La batlle va començar la instrucció del cas i va dictar un aute en què va declarar la inadmissibilitat a tràmit parcial de la querella per injúries i va decretar el sobreseïment provisional de les diligències prèvies fins que l’aparició de nous elements permeti la continuació. El maig d’aquest any, Canturri, a través del seu advocat Jaume Bartumeu, va presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional, que no ha estat admès a tràmit.

El TC desestima el recurs de l’expolicia Jordi Prados

El Tribunal Constitucional (TC) va desestimar el recurs d’empara presentat per l’expolicia Jordi Prados contra la condemna per revelació de secrets. Prados considerava que el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior havien vulnerat el seu dret a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en dret, a un procés degut i a un judici de durada raonable, a més a més del dret a la intimitat i al secret de les telecomunicacions. El Tribunal Constitucional, amb tot, considera que aquestes vulneracions no han tingut lloc. L’expolicia va ser condemnat a dos anys de presó condicional i quatre anys sense poder exercir el càrrec per haver consultat unes fitxes policials amb l’objectiu de traslladar-les a persones del seu entorn.