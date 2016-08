L’IEA tindrà un nou centre de recerca històrica però tanca les seus exterior

Al marge del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma) i del Centre de Recerca Sociològica (CRES), l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) disposarà ben aviat d’un tercer centre que es dedicarà a la recerca en l’àmbit històric i d’institucions andorranes.

Així es va acordar en la reunió del comitè director de l’IEA el 14 de juliol passat i així ho van explicar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, i president de l’IEA, Èric Jover, i el director de l’entitat, Jordi Guillamet, que van precisar que a la tardor s’acabaran de definir tant el nom com les línies de treball d’aquest nou centre.

En aquest sentit, Jover, que va explicar que a part de posar al dia la recerca històrica el nou centre permetrà proporcionar estudis a les escoles a la vegada que serà una eina d’integració dels nouvinguts, va precisar que s’està en contacte amb institucions, bàsicament universitats, que puguin col·laborar amb aquest centre. “A Andorra la massa crítica de gent que fa recerca és molt petita i ens cal aquesta col·laboració”, va destacar Jover.

Per la seva part, Guillamet, que va destacar que el nou centre ja té més o menys ben definides quatre línies de treball, va apuntar la possibilitat que el futur centre de recerca històrica i institucional disposi d’unes beques pròpies, al marge de les que el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ja té per a la recerca, i que siguin la o les universitats col·laboradores les que proporcionin els investigadors per fer els treballs.

Tancament de seus

D’altra banda, el comitè director de l’IEA va acordar en la reunió del mes passat tancar les delegacions que hi ha a Tolosa i a Barcelona, que suposen una despesa anual de 120.000 euros, més del 10% del pressupost de l’IEA, que voreja el milió d’euros.

En aquest sentit, Jover, que va deixar clar que no es retallarà el pressupost de l’IEA sinó que aquests 120.000 euros es redistribuiran a altres partides, va justificar el tancament dels dos centres en el fet que amb el pas dels anys i l’evolució de les noves tecnologies, que ha fet que pràcticament tota la informació es pugui consultar en línia, han perdut la seva raó de ser. Tot i això, en el cas del centre de Tolosa, Jover, que va precisar que com a molt tard aquestes seus es tancaran a final d’any, va explicar que es mantindrà operatiu un número de telèfon.

Així mateix, l’IEA està negociant amb els treballadors dels centres, un a Tolosa i un a la capital catalana, la seva reubicació, ja sigui a Andorra o treballant per a l’IEA des d’aquestes localitats, perquè “en cap cas es vol acomiadar-los ni canviar el seu estatus laboral”, va assegurar Jover.

Quant a tota la documentació i les biblioteques d’aquests centres, el president de l’IEA va confirmar que tot el material tornarà a Andorra i que ja s’han iniciat les gestions pertinents.

Diferents etapes en quaranta anys d’història

L’Institut d’Estudis Andorrans va néixer l’any 1976 com una eina per proporcionar material als professors que treballaven en el programa d’andorranització de l’ensenyament. Des d’aleshores, l’entitat ha tingut tres etapes diferenciades. Una primera entre el 1976 i el 1986, en què l’entitat va treballar des de Perpinyà impulsant projectes com l’excavació de la balma de la Margineda, la zonificació de les allaus i la creació d’un diploma d’estudis andorrans a

París.

Posteriorment el gruix de la seva activitat es va traslladar a Barcelona, on es va fer cursos i molts treballs de recerca. Finalment, el 1996 es va crear el Centre Oficial de Recerca d’Andorra, que ha donat com a resultat dos centres molt consolidats: el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma) i el Centre de Recerca Sociològica (CRES). Els centres de Barcelona i Perpinyà –que tanca el 1999 per traslladar-se a Tolosa– queden com a centres de suport a estudiants andorrans.