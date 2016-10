L'illa Carlemany inaugura la mostra de productes aragonesos

Prop de 150.000 persones es preveu que aquests dies puguin conèixer a illa Carlemany alguns dels productes gastronòmics més rellevants d'Aragó dins la celebració de la Setmana d'Aragó. Diferents consells reguladors com la DOP Jamón de Teruel, DOP Calatayud amb representació de diferents bodegues de la zona de Jalón, DOP Campo de Borja amb la presència de dos cellers representatius, Cariñena, Somontano o l’associació Vinos de la Tierra s'exposaran fins al 22 d'octubre. A la inauguració hi han assistit el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet; l'ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio; la consellera d’Economia del Govern d’Aragó, Marta Gastón; el director de Participació Ciutadana del Govern d’Aragó, Miguel Miranda, i el gerent d’illa Carlemany, Pablo Vivancos. Precisament, Vivancos ha destacat el fet que “25 empresaris pugin a Andorra, es creguin el projecte i busquin que aquest tipus de contacte i negociacions prosperi en el futur”.

Una mostra de productes gastronòmics exposada de manera fixa amb el col·lectiu de productors i empresaris aragonesos es troba a la plaça d’illa Carlemany aquest cap de setmana. Aquest dijous al migdia, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet; l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio; la consellera d’Economia del Govern d’Aragó, Marta Gascón, i el director de Participació Ciutadana de la comunitat autònoma, Miguel Miranda, han donat el tret de sortida a aquesta mostra gastronòmica, que es podrà visitar al centre comercial durant tot el cap de setmana.



El gerent d’illa Carlemany, Pablo Vivancos, ha destacat la mostra i l’interès dels empresaris aragonesos per trobar complicitats amb el país i ha destacat que aquest cap de setmana “25 empresaris pugin a Andorra, es creguin el projecte i busquin que aquest tipus de contacte i negociació prosperi en el futur”. Molts dels productes exposats es podran trobar després de la celebració de la Setmana d’Aragó en diferents comerços.

Es preveu que 150.000 persones passin aquests dies per illa Carlemany. L'empresa Gardeniers dedicada a l’hort ecològic i a la integració de persones amb discapacitat, el Consell regulador de les denominacions d'origen protegides (DOP) ‘Jamón de Teruel’, la DOP Calatayud amb representació de diferents bodegues de la zona de Jalón, la DOP Campo de Borja amb la presència de dos cellers representatius, les denominacions de Cariñena, Somontano i l’associació Vinos de la Tierra es troben presents a la mostra.



Segons Vivancos, amb aquesta exposició s’ha donat oportunitat a “una de les primeres regions pirenenques perquè vingui a Andorra i es presenti, seguirem amb Navarra, el País Basc, Aquitània, Migdia-Pirineus, Catalunya,… estem al cor dels Pirineus i Andorra es mereix sempre aquest centre de focalitat”, ha assenyalat. La consellera d’Economia de la comunitat autònoma espanyola, al seu torn, ha destacat que la mostra permet “donar a conèixer tot allò de què podem presumir a Aragó”, i ha destacat la “possibilitat d’aprofitar aquesta plaça per donar a conèixer allò que tenim, allò que sabem fer bé i contribuir a fomentar les relacions comercials”.



Aquesta fira agroalimentària ofereix la possibilitat al públic d’adquirir vals per un import de 3 euros cadascun al Punt d’Atenció al Client per fer un tast de vins i de pernil de Terol. D’altra banda, de cara a dissabte, a les 18.30 hores, el grup de dansa El Pilar farà una demostració de jotes aragoneses.