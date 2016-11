L'incivisme a la via pública i als boscos centra el Consell d'Infants d'Escaldes-Engordany

Els alumnes de l'Escola Andorrana, l'Escola Francesa i el Col·legi Maria Moliner han tingut l'oportunitat aquest dijous al matí de convertir-se en consellers comunals d'Escaldes-Engordany per un dia. Els infants han aprofitat l'ocasió per plantejar diversos dubtes i propostes al voltant de temes molt diversos però sobretot relacionats amb l'incivisme. La brutícia als carrers, la recollida d'excrements dels gossos, la cura dels boscos i el reciclatge han estat alguns dels aspectes més comentats durant la sessió de Consell. La consellera de Joventut, Laura Lavado, ha destacat la gran quantitat d'observacions que han realitzat els infants i ha posat en relleu que "destacaria l'incivisme pel que fa als gossos, perquè és un tema que ja van tractar al Consell de l'any passat i vam proposar als infants realitzar una carta o un vídeo destinat als propietaris perquè prenguin més consciència".

Els petits d'Escaldes-Engordany han gaudit aquest dijous al matí de l'oportunitat de posar-se en la pell dels consellers de la parròquia amb la celebració del ja habitual Consell d'Infants.

En aquesta ocasió, el conseller major i conseller de Serveis i Manteniment, Josep Tudel, i la consellera de Joventut, Laura Lavado, han actuat com a mestres de cerimònies d'un Consell d'Infants que ha comptat amb la participació d'una vintena de nens i nenes de l'Escola Andorrana, l'Escola Francesa i el Col·legi Maria Moliner.



En el Consell d'enguany hi ha hagut una gran participació per part dels infants, que han estat durant més d'una hora plantejant dubtes i preguntes. Lavado ha destacat l'alt grau d'implicació dels petits assegurant que "estic molt sorpresa per la gran quantitat de propostes i observacions que han fet els nens i nenes". La consellera també ha posat en relleu la proposta relacionada amb l'incivisme relacionat amb els gossos, atès que "és un tema que ja van tractar al Consell de l'any passat i vam proposar als infants realitzar una carta o un vídeo destinat als propietaris perquè prenguin més consciència".

Un dels aspectes més rellevants de la sessió, a més de la cura mab els gossos, ha estat la gran quantitat de gats que hi ha al carrer, tot i això, Lavado ha explicat que "és un tema que coneixem i estem posant mitjans per fer-hi front".

D'altra banda, diversos joves també han manifestat la necessitat d'implementar més el transport sostenible mitjançant els vehicles elèctrics o les bicicletes. Un tema que tant Tudel com Lavado han considerat molt "important" i han assegurat que de mica en mica la parròquia va avançant vers aquesta situació, com per exemple amb la implantació de carregadors pe als vehicles elèctrics.

El projecte del Consell d'Infants també ha comptat amb la participació d'Unief aprofitant el programa 'Parròquies Amigues de la Infància', per tal de millorar les condicions de vida dels nens i nenes. El responsable del projecte, Hèctor Encuentra, ha destacat que "aquest tipus d'actes són molt importants perquè els infants puguin donar la seva opinió". A més, Lavado ha proposat als joves la creació d'un logotip per tal d'identificar tots els aspectes relacionats amb el Consell d'Infants i les decisions i propostes que s'han presentat.