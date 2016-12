L’inici de la grip provoca ingressos hospitalaris de persones grans

El 23 de desembre passat el servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va començar a notar l’alta incidència de la grip amb un increment de les consultes al servei. Algunes han derivat en ingressos hospitalaris, sobretot de gent gran que presentava altres complicacions associades a la grip. L’alta incidència de la grip s’espera que continuï durant tot el mes de gener, segons va explicar ahir el coordinador d’urgències, el doctor Boneu.

A l’espera de tenir dades i xifres comparables, l’alta incidència de la grip ja es tradueix a l’hospital en un augment de les consultes al servei d’urgències i en un percentatge d’ingressos hospitalaris, sobretot de persones grans que presenten complicacions. El doctor Boneu explica que la grip afecta tot tipus de població i el servei d’urgències atén tots els pacients de totes les edats que per aquesta causa van a l’hospital. El coordinador d’urgències, però, també puntualitza que els ingressos per grip han estat només de persones grans que han presentat alguna complicació, “com per exemple respiratòria, o que ja tenen altres patologies i que amb la grip es veuen agreujades, com altres infeccions bacterianes”, va dir.

A l’espera de dades objectives, “subjectivament es pot dir que hi ha més incidència que l’any passat però falten les xifres”, va remarcar Boneu.

La temporada d’afectació de la grip passada va començar a l’octubre i es va allargar fins al maig, segons els paràmetres de l’Organització Mundial de la Salut. La taxa d’incidència al Principat actualment és de 144 casos per cada 100.000 habitants, una taxa que ja es considera epidèmica a Espanya i Catalunya. Tot i això, la grip passada va arribar més tard i el ministeri de Salut va constatar una crescuda important del nombre de casos diagnosticats a partir de finals del gener passat, que van durar fins al març. Per tant, aquest any es pot dir que la incidència de la grip s’ha avançat. També cal recordar que la gent gran és un dels grups poblacionals en què es recomana la vacunació contra la grip i que ara per ara és al qual més afecta, segons les dades facilitades pel servei d’urgències.