L’Institut d’Estudis Andorrans tanca les seus de Barcelona i Tolosa i anuncia la creació d’un centre de recerca històrica

Canvis en l’estructura de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). El ministre d’Educació i Ensenyament Superior i president de l’Institut d’Estudis Andorrans, Eric Jover, i el director de l’IEA, Jordi Guillamet, han comparegut per comunicar que el comitè directiu de l’entitat va aprovar la creació d’un nou centre adscrit a l’IEA que es dedicarà a la recerca històrica i en l’àmbit institucional i la reordenació de les seus que actualment l’entitat té a Barcelona i Tolosa de Llenguadoc. L’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) ha decidit reordenar els recursos amb l’objectiu de potenciar el tercer centre de l’entitat que en l’actualitat es troba definint el projecte que segons el ministre “complementarà la historiografia del país”. Segons ha precisat el ministre, la despesa pel manteniment i lloguer de les seus internacionals de l'IEA ascendeix a 120.000 euros.

La reorganització i reestructuració del Centre d’Estudis Andorrans aprovada el passat mes de juliol pel comitè directiu de l’entitat oficial planteja la creació d'un centre d’estudis històrics i institucionals que s’afegirà al Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) i el Centre de Recerca Sociològica (CRES). Es tractarà d’un tercer espai d’estudi i divulgació que el ministre d’Educació i Ensenyament Superior i president de l’Institut d’Estudis Andorrans, Eric Jover, ha explicat que “s’ocuparà de fer recerca en l’àmbit històric i en les institucions del país”. Per fixar l'estructura del centre “estem en una etapa de contactes”, ha detallat Jover, que ha remarcat les col·laboracions amb les universitats.

Entre els principals objectius del nou centre s'hi compta amb complementar la historiografia del país i segons Jover “podrà ajudar a construir un relat històric i un discurs identitari fent especial èmfasi en l’estudi de les institucions”, amb un apartat dedicat a la divulgació a les escoles. Els responsables de l’IEA han anunciat que s’obre un temps de reflexió durant la tardor per repensar les línies de treball dels diferents centres de l’Institut. Segons ha precisat el ministre, la despesa pel manteniment i lloguer de les seus internacionals de l'IEA ascendeix a 120.000 euros.

Així mateix, el ministre ha anunciat el tancament de les seus de l'Institut d'Estudis Andorrans a Tolosa i Barcelona que tindran com a data límit de funcionament fins el 31 de desembre d’enguany. “Ens hi hem vist abocats” ha explicat el director de l’IEA, Jordi Guillamet, incidint en la necessitat de reorientar els recursos que es destinaven en aquestes dues seus i en les funcionalitats i activitats que plantejaven actualment. Els responsables han precisat que es compta amb els recursos humans de les dues seus i que reubicaran els treballadors. Tant Guillamet com Jover han volgut destacar que des de feia anys, en els dos centres ja no es feien investigacions i que les biblioteques i l’arxiu documental que es troben a Tolosa i Barcelona seran traslladats a la seu de l’IEA a Sant Julià de Lòria.



L’Institut d’Estudis Andorrans es va crear l’any 1976 amb l’obertura de dues delegacions, una a Perpinyà i l’altra a Barcelona. Aquests centres van ser els encarregats de portar a terme els treballs de recerca per donar suport al programa d’andorranització de l’ensenyament a Andorra.

L’any 1996 es va modificar la llei de l’IEA aquesta institució es va convertir en el centre oficial de recerca d’Andorra desplaçant tota l’activitat de recerca a Andorra. Els dos centres de Perpinyà i Barcelona van esdevenir aleshores centres de documentació i de suport als universitaris d’Andorra que cursaven els seus estudis a França i Catalunya. L’any 1999 es va traslladar el centre de Perpinyà a la ciutat de Tolosa del Llenguadoc.