L'International Club of Andorra reparteix al voltant de 8.500 euros entre nou associacions benèfiques

L'International Club of Andorra ha entregat aquest dimecres al matí els xecs regal a les diferents associacions del país que van col·laborar en la venda de butlletes per al Gran Sorteig de la Fira Benèfica de la Massana celebrat el passat mes de novembre. Les associacions Creu Roja Andorrana, Animals dels Pirineus, Carisma, Laika, Càritas Andorrana, Càritas la Massana, Stop Violències, AFFMA i Infants del Món, s'han repartit al voltant de 8.500 euros en funció dels tiquets venuts per cadascuna d'elles. A més, s'han reservat 5.000 euros per destinar-los a un projecte en concret que necessiti finançament, però encara no s'ha acabat de decidir. El president de l'International Club of Andorra, Simon Binsted, ha agraït el suport de les associacions, i ha recordat que en els 26 anys que porten celebrant la Fira Benèfica, s'han recaptat més de 500.000 euros.

L'International Club of Andorra va celebrar el passat mes de novembre una nova edició de la Fira Benèfica a la Massana, amb l'objectiu de recaptar fons per a les associacions benèfiques del país, que també es van implicar en la venda de butlletes per al Gran Sorteig. En total es van aconseguir recaptar 13.500 euros, dels quals al voltant de 8.500 s'han repartit aquest dimecres entre les associacions participants, en funció de les butlletes venudes per cadascuna.

El president de l'Internacional Club of Andorra, Simon Binsted, ha fet entrega dels xecs a Creu Roja Andorrana, Animals dels Pirineus, Carisma, Laika, Càritas Andorrana, Càritas la Massana, Stop Violències, Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Andorra (AFFMA) i Infants del Món. Els 5.000 euros restants s'han reservat per destinar-los a un projecte en concret que necessiti finançament, però encara no s'ha acabat de decidir. Binsted ha agraït el suport de les associacions, i ha recordat que durant els 26 anys que porten fent donatius a les organitzacions benèfiques, han aconseguit repartir més de 500.000 euros.

Per la seva banda, el secretari de l'organització, John Pinnell, ha mostrat la seva predisposició a rebre suggeriments d'associacions que necessitin el seu suport.