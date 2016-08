Lleida tanca l’agost amb un 10% més d’ocupació turística

La demarcació de Lleida ha tancat l’agost amb un 10% més d’ocupació turística que l’any passat. Segons el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, aquest increment ha estat superior al que havien previst abans de l’inici de la temporada, que havien fixat en un 6%. A falta de tenir les dades definitives es calcula que al conjunt de les comarques de la plana i el Pirineu s’ha registrat entre un 85% i un 90% d’ocupació, tot i que en alguns establiments s’ha arribat a penjar el cartell de complet en més d’una ocasió, sobretot la primera quinzena del mes. Segons Alegre, el sector es mostra “optimista” amb aquestes dades, que igualen les de la millor temporada turística que hi va haver abans de la crisi econòmica, que va ser la 2006-2007.

Alegre va assegurar que ha estat un “estiu molt bo” pel que fa a ocupació turística al conjunt de la demarcació de Lleida. Ho atribueix, principalment, al fet que hi ha hagut una bona meteorologia, que “ha respectat”’ els visitants sense períodes de pluja o baixes temperatures, que frenen a l’hora de fer activitats a l’aire lliure. Així mateix, Alegre també atribueix les bones dades al fet que “les campanyes promocionals han donat resultat, així com les inversions dels empresaris en allotjaments i activitats”, sobretot aquells que han apostat per les noves tecnologies com les xarxes socials per afavorir la comercialització dels seus productes. En aquest sentit, Alegre va fer referència a esdeveniments com les falles del Pirineu, reconegudes recentment per la Unesco, que van començar abans de Sant Joan i es van allargar fins a mitjan juliol i que han permès augmentar l’ocupació turística als municipis on se celebren. També es va referir al Tour de França, que va passar per la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, i a la Cursa Matxicots de Rialp, que tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de setembre i ja ha registrat un 20% més d’inscripcions que l’any passat.