L’ocupació arriba al 80% a la zona central en la segona part del pont

Els hotels de les parròquies centrals han arribat a un 80% d’ocupació des de dimecres i ahir. Ho va explicar el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, que va afegir que l’activitat ha estat més fluixa a les parròquies altes. Ara va recordar que el pont ha estat molt llarg i que les previsions ja indicaven que s’assoliria més afluència en la segona part.

El president de la UHA va reiterar que ha estat com dos caps de setmana llargs ja que l’arribada de visitants ha estat molt irregular. En aquest sentit va exposar que a Catalunya i València hi havia zones on es feia pont dilluns, en d’altres dimecres i en d’altres divendres. Ara va assenyalar que el pont no és comparable al de l’any passat, ja que el 2015 van ser tres dies mentre que aquest 2016 han estat pràcticament deu. El que sí que va avançar el president de la UHA és que es calcula que els deu primers dies de desembre es tancaran amb una ocupació superior a la registrada fa un any.

Així mateix, i tal com es preveia, ahir va ser el dia d’aquest pont en què es va registrar una entrada més important de vehicles. Les cues d’entrada per la frontera hispano-andorrana van començar al matí i es van allargar fins a primera hora de la tarda. Així, a l’N-145, a les onze del matí ja es van registrar retencions, que es van allargar fins entre les 13.30 hores i les 13.40 hores. Aquestes cues van arribar fins a 11 quilòmetres. A més a més, des de les dues del migdia fins al voltant de les 15.20 hores es van tornar a registrar retencions en l’accés des d’Espanya. En aquesta ocasió van arribar-se a formar 13 quilòmetres.