L’oferta d’Airbnb haurà de pagar impostos i registrar-se al Govern

La nova llei d’allotjaments turístics ho diu clar. Les ofertes d’allotjaments a través de plataformes de contractació en línia hauran de registrar-se al Govern i concretament els habitatges d’ús turístic, i hauran de fer constar el número de registre en qualsevol suport on s’anunciïn o promocionin. És per això que des de la Unió Hotelera consideren que l’oferta de competència deslleial que tenen plataformes com Airbnb s’acabarà amb l’aplicació de la nova llei, ja que “si els apartaments que s’ofereixen en aquesta i altres plataformes no tenen anunciat el número de registre el Govern els podrà sancionar”, va explicar Manel Ara, president de la Unió Hotelera.

Segons Ara, tots aquells que es donin d’alta al registre hauran de complir unes condicions i a més pagar impostos. Per tant ja no seran ofertes de particulars que fan competència deslleial a altres tipus d’establiments que sí que paguen impostos.

Darrerament ciutats com Barcelona o Nova York han actuat durament aplicant noves normatives contra aquestes ofertes turístiques, que són en alguns casos il·legals i en d’altres alegals. En el cas d’Andorra, amb la nova llei ja estarien regulades.

Actualment si busques a Airbnb pots triar entre més de 300 ofertes d’allotjaments turístics a Andorra, de tots els preus i de tots els tipus, des d’una habitació de menys de 20 euros fins a un apartament de gairebé 200 euros i d’altres.

300 ítems a regular

Des de la Unió Hotelera, juntament amb altres associacions i el Govern, estan treballant els reglaments que desenvoluparan la nova llei. Fins a

300 ítems regularan aquests reglaments, “i tractaran des de qüestions tècniques com els metres quadrats, l’equipament i les mides que ha de tenir una habitació fins a altres de més referides a la qualitat, com introduir valoracions dels consumidors que es fan a les xarxes socials; això permet mesurar el servei i prendre mesures per millorar-lo”, va explicar el president dels hotelers. Les qüestions tècniques tracten d’aspectes molt concrets, com el gruix que han de tenir els matalassos o, depenent de la tipologia de l’establiment i segons les estrelles, quin servei o no de cafeteria ha de tenir, per exemple.

Els 300 ítems són els referits als hotels, i n’hi han 150 més que regularan aspectes d’apartaments turístics. Es tracta de regular condicions tècniques i avaluatives de totes les classes d’allotjaments, des de càmpings fins a cases rurals i també hotels.

Per altra banda, representants de la Unió Hotelera es van reunir dilluns passat amb consellers generals de Liberals d’Andorra, SDP i DA per explicar-los les seves impressions sobre la llei. Queda pendent la reunió amb consellers del PS. “Hem fet aportacions i finalment les hem vist reflectides en la llei. Estem a favor de l’esperit de la llei perquè posa ordre dins del sector, dels apartaments i de l’oferta il·legal”, va explicar Ara.

Mentre la nova llei d’allotjament turístics està entrada a tràmit al Consell General, paral·lelament dels diferents sectors i associacions treballen amb el Govern els reglaments que la desenvoluparan per tenir-los enllestits.