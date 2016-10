L’‘storyboard’ del món casteller

Ueo Esteve, Anna, Julià, Eulàlia, Aciscle, Roc, Bàrbara, Roser i Nevat es converteixen, quan són castellers, en Carroi, Maiana, Monturull, Àlgia, Comapedrosa, Roc, Bàrbara, Roser i Nevat, respectivament. Cadascun té poders i una missió al si dels castells. Així comença la presentació dirigida als escolars que els Castellers d’Andorra volen fer amb l’objectiu de donar difusió al món casteller i acostar-lo als infants. Són personatges amb cara i cos, que Raül Ramos ha dibuixat sota la coordinació de Guillem Pons i Roc Duran, que és responsable de l’àrea de disseny d’aquest projecte. Tots junts amb Deepak Bawani i Sara Andreu, que són la part comercial, conformen el grup de trencaclosques de la colla castellera d’Andorra i són els autors d’un projecte que neix amb la voluntat de donar difusió al món casteller al Principat però que té totes les possibilitats d’acabar amb un còmic publicat, perquè ja hi ha un privat que ho subvencionaria i una editorial catalana interessada.

“Nosaltres vam decidir fer una història que enganxés els nens, amb personatges amb els noms dels sants de cada parròquia, que es transformen en castellers, i recuperem noms dels pics i muntanyes d’Andorra. El que volem també és donar difusió als valors de la colla castellera, com la unió i la companyonia, i en què no fem diferències per les qualitats físiques”, va explicar Guillem Pons com a coordinador del projecte.

Els personatges ja estan dissenyats i es presentaran de manera pública a la Fira el cap de setmana que ve, així com el logo de cadascuna de les funcions que tenen al si del castell, com la pinya, el baix, el contrafort, els primers o el tronc. “Volem presentar-ho com una història perquè els nens puguin saber en què consisteix ser dins d’un castell, i la nostra intenció també és fer demostracions i convidar-los a participar en castells que podem fer a les escoles”, va explicar Pons.

A més dels personatges, al còmic també hi intervenen Serni, que és el reproductor que avisa el casteller que hi ha un esdeveniment, i Aina, que és un dispositiu que toca el tabal i la gralla per indicar l’inici del castell. Noms molt andorrans que podrien ser difosos per tot el territori català amb el còmic creat pels Castellers d’Andorra.

L’altra fase del projecte és la divulgació dirigida als adults, en què s’intentarà buscar una implicació més directa de les persones interessades en un procés de màrqueting cridaner.