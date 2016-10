L'UdA comença el curs amb un 6% més d'alumnes i una forta demanda en informàtica

Més de 1.000 estudiants de formació continuada i, per primera vegada, més de 500 de formació reglada, s'han inscrit aquest any a la Universitat d'Andorra, el que significa un augment del 6% de l'alumnat. Aquest dijous s'ha inaugurat el nou curs universitari 2016-2017, i el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha destacat la consolidació d'uns 1.500 alumnes que ara “s'han de mantenir”.

Els bàtxelors d'administració d'empreses i informàtica han estat els més demandats, i aquest últim ha registrat un augment de sol·licituds del 70%, un fet que Nicolau ha relacionat amb l'augment dels llocs de treball del sector tecnològic.

Una de les novetats més destacades del nou curs és la creació del programa d'acompanyament 'Buddy Programme' mitjançant el qual es pretén integrar els estudiants internacionals en la societat andorrana. Un 30% dels nous estudiants procedeixen de sistemes educatius estrangers, i és per això que el rector ha destacat la internacionalització i la mobilitat com un dels principals objectius, ja que també un 30% dels alumnes fan pràctiques fora del país. També cal destacar que la docència vehiculada en anglès ja representa un 10% de les assignatures que s'imparteixen als bàtxelors presencials, i l'objectiu és arribar al 25% en dos anys.

El cap de Govern, Antoni Martí, ha estat l'encarregat d'inaugurar el curs i ha qualificat aquestes dades d'esperançadores. Durant el seu discurs, ha animat els joves estudiants a exigir a la classe política que els hi garanteixin les mateixes oportunitats que té qualsevol jove europeu per competir en el món global. En aquest sentit, ha aprofitat per recordar que el Govern treballa amb un acord d'associació amb la Unió Europea perquè això sigui possible, i d'entre altres coses, els joves “podreu viure, treballar, fer negocis i desenvolupar els estudis pels quals us heu preparat a qualsevol lloc d'Europa amb igualtat de condicions”. També ha demanat als docents que siguin exigents perquè són una peça clau per al futur dels joves i del país.

En aquest sentit s'ha pronunciat també el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, que s'ha mostrat especialment il·lusionat amb la inauguració del nou curs perquè va ser cònsol entre els anys 95 i 99 quan la universitat va començar a fer les primeres passes. Vila s'ha mostrat convençut que l'UdA està capacitada per vehicular els seus estudiants cap a l'espai europeu. “Recordo el repte, la voluntat i la valentia dels que van tirar endavant el projecte, i ara trobo una institució consolidada”, ha emfatitzat.

Durant l'acte, el director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, ha estat l'encarregat d'impartir la conferència inaugural 'BSC, un motor para la ciencia', en què ha parlat de les tasques científiques que es desenvolupen des d'un dels centres amb més capacitat de càlcul del món.

L'acte d'inauguració del curs també ha servit per lliurar els diplomes a 30 dels 74 estudiants que el curs passat van obtenir les seves titulacions d'estat, a càrrec del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el rector de l'Uda, Miquel Nicolau.