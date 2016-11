L’USdA vol que el nou ministre sigui “negociador” i “dialogant”

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va demanar ahir que el nou ministre responsable d’Administració Pública sigui d’un tarannà “negociador” i “dialogant”, un fet que “no s’ha donat fins ara”. En aquest sentit, el dirigent sindical no va voler entrar a valorar els noms que han sonat fins ara per ocupar el lloc de Jordi Alcobé com el de l’exsecretari d’organització del Partit Socialdemòcrata, Marc Cornella. Va recordar que el ministre Alcobé “no va considerar l’USdA com un sindicat representatiu de l’administració pública quan és evident que sí que ho és” i li va retreure la manca de diàleg.

Per això, el secretari general de l’USdA va insistir en la necessitat del caràcter “dialogant” del futur ministre per poder tirar endavant la reforma de la funció pública amb el màxim consens. En aquesta línia, Ubach va destacar que més enllà de la persona que acabi assumint les responsabilitats al ministeri el que és necessari és que el ministre vagi per feina i “posi en marxa els 32 acords assolits l’anterior legislatura”.

El cap de Govern, Antoni Martí, no va voler ni confirmar ni desmentir que hagués proposat a Cornella el ministeri i es va limitar a dir que “quan hi hagi ministre ja s’informarà.”