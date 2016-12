Malgrat veure la llum els hotelers preveuen un 2017 encara “inestable”

El sector hoteler estima que acabarà l’any 2016 amb un 56% de mitjana d’ocupació, que ve a ser cinc punts més que l’any passat i un 9% més d’ocupació que el 2015. Així ho va confirmar el president de la Unió Hotelera, Manel Ara, que va assenyalar que el darrer semestre del 2016 s’ha incrementat l’ocupació i s’han aconseguit les millors xifres des del 2011. Per Ara, el més important és que el 2016 ha canviat la tendència negativa dels anys anteriors. Des d’Autèntics Hotels d’Andorra, Cristina Canut, la presidenta, també assegura que el 2016 s’ha vist la llum al final del túnel, però igual que Ara preveuen que l’any vinent encara serà “inestable”.

Pel que fa a les festes de Nadal, les previsions són molt optimistes i s’estima una ocupació per sobre del 80%, segons va afirmar Canut. Les dues associacions que representen el sector hoteler apunten la darrera setmana de l’any i la primera del vinent com els dies amb una ocupació pràcticament plena i a totes les parròquies, tant les centrals com les altes. “Per a Nadal ja tenim totes les reserves fetes, a diferència de la resta de l’any, que en els darrers anys s’han fet a última hora. En aquestes dates la gent vol tenir les reserves amb temps perquè saben que estem plens”, va dir Canut.

Si en el primer semestre, tal com ja van dir les enquestes de conjuntura, el sector hoteler va ser el que presentava una situació millor, pel segon també preveuen que sigui així. Tot i això remarquen que encara hi ha una certa inestabilitat. “Depenem del mercat espanyol, i no sabria dir si hem sortit de la crisi o no. El que sí que veiem és que es fa més despesa. És un balanç positiu perquè canviem la tendència”, va dir Ara. Tot i això des de la Unió Hotelera consideren que les previsions per al 2017 són “inestables perquè depenem del mercat espanyol i, si tenim en compte les dades macroeconòmiques, el creixement s’alentirà”, va explicar Ara.

Per la seva banda, Canut considera que en l’actualitat els hotels ja poden pagar les nòmines i també el manteniment dels establiments. “Hem fet les paus i ja no perdem diners”, va dir la presidenta d’Autèntics Hotels. Canut considera que s’està sortint de la crisi però que per a l’any vinent encara “no hi ha res d’estable, perquè per consolidar-se cal un parell d’anys més”. Segons Canut, “el missatge és positiu perquè venim d’anys d’incertesa i ara ja tenim xifres que ens permeten respirar”, va concretar.

Els handicaps

Segons els hotelers, l’augment dels costos d’explotació juntament amb la manca de personal qualificat són els dos principals factors que dificulten la millora dels negocis. El manteniment dels establiments pot suposar fins al 10% de la despesa del negoci. “Venim d’uns anys que els hotels no han pogut fer inversions en el manteniment o la millora dels edificis o en la renovació del producte, i ara costa més tornar a adaptar les instal·lacions als estàndards de qualitat”, va explicar Ara. “Els que som propietaris dels hotels tenim una gran despesa en manteniment”, va remarcar Canut. El 69% de les empreses enquestades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) van destacar que l’augment dels costos d’explotació és l’obstacle més rellevant que es troben per evolucionar. El segueixen la manca de personal qualificat, esmentat pel 63%, i la debilitat de la demanda (60%).

Pel que fa a la falta de personal qualificat, els hotelers continuen reclamant solucions per a aquest problema que dificulta la marxa dels negocis. Consideren que la captació de mà d’obra qualificada està molt restringida, però reconeixen que el ministeri d’Interior dóna facilitats i es donen solucions cas per cas. “Encara hi ha molta incertesa pel que fa a contractar gent de fora per tot l’any i continuem sent poc atractius perquè vinguin aquí treballadors, que han de fer molta paperassa per al reagrupament familiar, entre altres aspectes”, va explicar el president de la Unió Hotelera.

La iniciativa feta pública per la CCIS d’organitzar cursos amb l’escola internacional en direcció hotelera i turística Vatel, destinats a la formació de personal del sector hoteler, ha estat aplaudida per les dues associacions d’hotelers del Principat.

En opinió de les empreses hoteleres, el personal ocupat ha augmentat moderadament respecte als mateixos mesos del 2015 i els preus de venda han accentuat l’orientació alcista d’un any enrere. Tot i això, els preus de venda es mantindran en aquesta orientació, encara que de perfil més suau.