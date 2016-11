Manual a finals d’any “perquè els magistrats escriguin bé”

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) té previst publicar, en un termini màxim de dos mesos, el Manual de llenguatge jurídic “perquè els magistrats escriguin bé, de manera més planera, amb frases curtes”, va explicar el president del CSJ, Enric Casadevall.

Es tracta d’un document que serà d’ús intern, tot i que no es descarta que sigui també d’ús acadèmic per als estudiants de dret. L’ordre lògic gramatical de subjecte, verb i predicat no se segueix en els documents jurídics i aquest manual aposta perquè s’escrigui amb la lògica gramatical per fer més entenedors els textos.

Un grup de batlles, fiscals i especialistes capitanejats pel magistrat andorrà Carles Cruz han elaborat aquest manual, que actualment es troba en mans del ministeri de Cultura, que està fent un repàs de la llengua per incloure també certs termes andorrans o d’ús andorrà al llenguatge jurídic.

Aquest plantejament lingüístic també s’aplicarà a les plantilles de certs documents jurídics que s’utilitzen de manera regular i repetitiva.

El manual a més aposta per eliminar cert llenguatge sexista utilitzat en molts documents jurídics i aposta per l’ús de l’article neutre més que el masculí genèric, sempre que es pugui. Altres termes jurídics que per tradició s’usen en llatí o expressions traduïdes del francès també s’andorranitzen.

Segons va assenyalar el president del Consell Superior de la Justícia, el manual és per les persones a les quals va dedicada la sentència, “perquè l’advocat no els hagi de traduir el que diu la sentència, perquè sigui fàcil d’entendre per tothom i perquè l’estil de redacció de superioritat que té moltes vegades el llenguatge jurídic sigui més planer”, va explicar. Casadevall va concloure que es tracta d’“un manual per escriure bé”.