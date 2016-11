Marsol demana als comerciants si volen un únic eix amb Escaldes

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha traslladat un plec de preguntes als comerciants sobre el futur de l’avinguda Meritxell. En aquestes es demana als botiguers si creuen que s’ha de crear un sol eix comercial entre la capital i Escaldes-Engordany. En el cas que així ho considerin, el Comú pregunta quin nom creu que hauria de tenir (si cal ampliar la utilització de Vivand a les dues avingudes o si s’ha d’apostar per una altra denominació) i també es demana per l’embelliment (si hauria de ser similar al que té Carlemany o no).

Aquestes qüestions han estat plantejades a l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell, que preveu analitzar-les en l’assemblea que celebrarà demà a la nit. La presidenta de l’entitat, Sònia Yebra, va destacar que s’ha vist la necessitat de convocar els socis després de la presentació del pla estratègic de turisme de compres i de les preguntes que els ha fet arribar el Comú. “Són temes prou importants per tractar-los en assemblea”, va declarar. Yebra va explicar que els aspectes plantejats per la corporació cal emmarcar-los en aquest pla estratègic elaborat pel Govern, però també en el projecte d’embelliment i de creació de la marca Andorra la Vella que s’està impulsant des de la corporació. La presidenta de l’associació també va destacar la idoneïtat de consultar el comerç en tot aquest procés i així no haver de fer dues vegades el que es pot fer amb una.

Per altra banda, el Comú també treballa per definir el futur de la part alta de l’avinguda Meritxell. En concret, el que s’ha d’acordar és si s’acaba habilitant només un carril de circulació o si es mantenen els dos actuals en els dos sentits de la marxa. Yebra va explicar que fa dos mesos que la corporació està fent enquestes i entrevistes als establiments sobre aquesta qüestió. La presidenta de l’entitat va remarcar que això permet consultar tots i cadascun dels comerços, mentre que l’associació té els seus límits, tenint en compte que no tots els botiguers en són membres.

Satisfacció amb el Nadal

L’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell està satisfeta amb el projecte que ha impulsat el Comú de cara a Nadal. Yebra va recordar que la corporació ha apostat pel poblet de Nadal i que els botiguers han donat suport a les propostes que han fet i han treballat conjuntament perquè sigui un èxit. Entre les actuacions que s’han impulsat, la presidenta de l’entitat va destacar la il·luminació nadalenca, que s’ha millorat de forma important. Així, va indicar que durant aquestes festes hi haurà més llum i que l’estètica que s’ha creat té una continuïtat lineal i convida al passeig.

Quant a les activitats que s’han programat en diferents punts de la parròquia, Yebra creu que seran positives, tot i que caldrà fer una valoració passat festes. A l’últim, i en relació al fet que el Comú hagi decidit adquirir productes de Nadal per posar-los a la venda al poblet, va exposar que entre el sector hi ha diferents punts de vista. Així, va apuntar que “potser no era necessari” que la corporació es dediqués a vendre aquests articles, però va afegir que per saber-ho caldrà esperar “a veure què passa”.