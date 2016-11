Marsol no descarta avançar l’obertura de Meritxell a la nit

Els comerciants contraris al tancament del trànsit a la part baixa de l’avinguda Meritxell es van reunir recentment amb el Comú d’Andorra la Vella per valorar el funcionament de la pacificació d’aquest tram, tal com havien acordat en el moment d’adoptar la mesura. En la trobada es va posar de manifest que aquests establiments segueixen sense veure la necessitat de convertir aquesta zona en espai per a vianants. Una de les propostes que es van plantejar és avançar l’obertura de l’eix a la nit i permetre la circulació de vehicles a partir de les deu i no a la mitjanit. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar que aquesta és una qüestió que sobretot afecta les farmàcies i es va comprometre a estudiar-ho en el moment en què es faci el projecte d’embelliment definitiu.

Ara per ara, però, es mantindrà el tancament tal com es fa en aquests moments, “mirant de fer-lo més fàcil”, va dir Marsol, que va fer una valoració positiva del tall. El Comú considera que ha funcionat bé, que no hi ha hagut problemes tot i que la senyalització és provisional i que en circulació no s’ha registrat un augment de les congestions. “Els ciutadans i els turistes estan contents i el 85% dels comerciants també”, va declarar la cònsol major.

Pels botiguers que des d’un principi es van mostrar contraris al tall, en la reunió celebrada amb el Comú es va constatar que la mesura “no aporta gaire”. El propietari de la Gran Farmàcia, Jaume Martí, considera que el tancament perjudica especialment aquest sector, sobretot quan la farmàcia està de guàrdia. La gent no sap per on arribar i per això considera que obrir l’avinguda a les deu de la nit seria positiu. En el seu cas, aquests darrers mesos han estat més dolents que l’any passat. Martí va explicar que, tot i que es desconeix si això és per efecte del tancament o no, el cert és que les farmàcies són una activitat “particular” i “molt sensible”.

Altres negocis presents a la reunió també van explicar que en la trobada es va demanar que en comptes de fer una inversió en embelliment la prioritat és millorar la neteja. Alexandra Aleix considera que és una “bestiesa” anar “muntant i desmuntant cada cinc anys”. Per la comerciant el que cal és que l’avinguda estigui més neta, que hi hagi més papereres i cendrers i que estigui més ben il·luminada. El mateix posicionament es manté des d’Àlex Boutiques, que lamenta que “els testos estan plens de plantes mortes, al paviment hi ha xiclets i pixades de gos i als fanals, coses enganxades”. Tant des d’aquest establiment com Alexandra Aleix asseguren que el tall els ha perjudicat, que es ven més a la part alta que a la baixa i que Riberaygua, quan es tanca, se’n ressent.

Marsol va destacar que s’està incidint en la neteja i que el problema és pel deteriorament del mobiliari i el paviment per les miccions dels gossos. Amb tot va assegurar que de cara al Nadal es farà un “rentat de cara”. També per aquestes festes es millorarà la senyalització. El projecte definitiu s’encarregarà l’any que ve i l’objectiu és començar les obres al maig i juny, aprofitant la baixa afluència de visitants.