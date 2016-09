Martí es reunirà amb Juncker per tractar sobre les especificitats

Les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) faran un pas endavant la setmana que ve, en què ja s’entrarà a tractar d’una de les quatre llibertats, concretament la lliure circulació de mercaderies. El cap de Govern, Antoni Martí, va anunciar ahir que hi ha fixades unes reunions del

20 al 23 de setembre per començar a parlar de la qüestió. Al mateix temps va avançar que el 6 d’octubre es reunirà amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, amb qui parlarà sobre el manteniment de les especificitats d’Andorra en aquest encaix.

Així, alguns temes que s’analitzaran, va dir, són la lliure circulació de mercaderies i la defensa de l’acord duaner i la lliure circulació de persones. Martí va recordar que per les peculiaritats d’Andorra, i la seva petitesa, hi haurà transitòries en diferents camps (com ara el migratori) que caldrà aplicar i directives europees que requeriran canvis, ja que el Principat no les pot complir. El cap de Govern compta amb “la complicitat” de Juncker, tenint en compte que també va ser primer ministre d’un petit Estat, a banda que els uneix una relació “molt cordial”. Un altre aspecte que s’haurà d’afrontar en aquesta negociació serà el que afecta els monopolis d’Estat.

Martí va assegurar que, tot i el temor que el Brexit po­gués afectar la negociació amb la Unió Europea, hi ha una voluntat inequívoca de continuar la negociació per part de Mònaco i San Marino. En aquest darrer país hi ha una gran unitat en el si del parlament a l’entorn de l’acord d’associació “que m’agradaria que fos a Andorra”. “Hi ha una gran coordinació entre San Marino, Mònaco i Andorra”, va dir. De fet, segons van comentar els agents econòmics i socials que participen en la taula sobre l’acord d’associació amb la UE, la sortida d’Anglaterra de la Unió pot acabar representant una oportunitat per a Andorra.

Precisament, el cap de Govern va fer aquestes declaracions després de la segona reunió amb els actors econòmics i socials mantinguda sobre l’acord d’associació. La voluntat de l’executiu és poder reunir les observacions d’aquests agents abans de cloure les converses sobre les diferents llibertats. Per aquest motiu es va comprometre a facilitar-los tot un seguit de documentació sobre cadascun dels aspectes de la negociació. El calendari preveu una nova trobada el proper 7 de novembre, però durant tot el mes d’octubre hi haurà altres reunions.

Martí va celebrar la complicitat expressada pels agents econòmics i socials, al mateix temps que va agrair “el suport” del PS i DA. També va reiterar que tornarà a contactar amb SDP i Liberals d’Andorra perquè participin en el pacte d’Estat, perquè “és la forma més àgil d’avançar”. En aquest sentit va apuntar que “si a San Marino hi ha unitat, ¿com és que a Andorra no?”.

El cap de Govern va recordar que l’acord d’associació posarà fi a moltes de les traves amb què es troben les empreses i els professionals per treballar a fora, i va esmentar el repte per al sector bancari de tenir un passaport financer per comercialitzar els seus productes a l’exterior de les fronteres.

A la sortida de la reunió, el conseller del PS Pere López va declarar que “es demostra que ha estat un encert crear aquesta taula”, ja que permetrà als agents econòmics i socials tenir més informació. López es va mostrar convençut que això ajudarà a entendre més l’oportunitat econòmica que representa aquesta negociació i a poder-la concloure en els millors termes.

Els empresaris consideren innegociable la sobirania fiscal i els sindicats, l’adopció de directives socials

Un aspecte que el sector empresarial considera “innegociable” en les converses per l’acord d’associació és la sobirania fiscal. El Govern va assegurar que aquest aspecte no es tocarà i que la voluntat és mantenir un sistema competitiu amb els percentatges que hi ha ara. El president de la CEA, Xavier Altimir, va defensar que “entenem que aquest és un punt que hauria de quedar reflectit en l’acord”. Per la seva banda, Martí va recordar que actualment es disposa d’una fiscalitat homologable, i així ho demostra el fet que s’ha aconseguit firmar convenis de no doble imposició. Altimir també va celebrar que finalment es doni resposta a la demanda d’informació sobre les negociacions amb la UE feta des de fa mesos. Això permetrà que la seva participació sigui més efectiva. “Ara ens traiem la bena dels ulls i, tot i que el camí per a l’acord serà llarg, dur i ple d’obstacles, podem anar amb els ulls oberts i saber en quin punt estem”, va dir.

Pels sindicats, l’acostament a la UE representarà una oportunitat per als treballadors, ja que Andorra haurà d’adoptar unes normatives que representaran un pas endavant en els àmbits social, laboral i sanitari. Pel secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, la feina dels sindicats consistirà a ser vigilants perquè el cabal comunitari que afecta aquests àmbits es compleixi. Ubach va remarcar que ara es vol reformar la CASS sense tenir en compte les directives europees, i el mateix passa amb el Codi de relacions laborals o la Llei de la funció pública. “Seria incomprensible que les normatives fossin diferents de les europees”, va concloure.

Signatura de nous CDI aquesta setmana

Martí va anunciar que a finals d’aquesta setmana es desplaçarà a Nova York, on intervindrà davant de l’ONU. Aprofitant aquesta visita, Andorra preveu concretar nous convenis que permetin evitar la doble imposició (CDI) amb diferents països. El cap de Govern va explicar que se’n firmaran “uns quants” i va reiterar que no té cap sentit tenir una fiscalitat homologable si hi ha doble imposició ni tenir una fiscalitat baixa i no tenir accés al mercat interior.