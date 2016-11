Més de 150 persones participen en la 2a Marxa Popular per la Síndrome de Down a Andorra

Les 2es Jornades de la Síndrome de Down han posat punt final aquest diumenge amb la celebració de la 2a Marxa Popular, on hi han pres part més de 150 persones. Els beneficis de la caminada es destinaran íntegrament a l'Associació per la Síndrome de Down d'Andorra (ASDA), per tal d'avançar en els projectes d'inclusió total de les persones amb aquesta discapacitat. La presidenta de l'ASDA, Marta Pérez també ha manifestat el seu disgust per la manca de suport institucional en les jornades assegurant que "suposo que ja ho saben tot i per això no han assistit, crec que les conferències d'ahir van ser molt profitoses i van aportar moltes coses que s'haurien de posar en marxa a Andorra". Una queixa que també ha palesat la vicepresidenta de l'ASDA, Cristina Ros, argumentant que "vam trobar a faltar autoritats del Govern d'Andorra perquè es va parlar de temes sanitaris, educatius i socials". Una de les reivindicacions de l'ASDA és la implementació del pla específic de les persones amb Síndrome de Down, que ara per ara encara no s'ha dut a terme.

L'associació que fa dos anys que està en actiu reconeix que encara queda molt camí a fer en la lluita per la igualtat de les persones amb Síndrome de Down.