Més de 1.700 infants i joves participaran en la Setmana de Cinema Espiritual que comença aquest dilluns

Des d'aquest dilluns 7 de novembre i fins a l'11 de novembre els cinemes d'illa Carlemany acullen la cinquena edició de la Setmana del Cinema Espiritual, Cinema amb Valors, organitzada pel Bisbat d'Urgell i que ha seguit augmentant la participació d’infants i joves i de les escoles implicades des del 2012, quan es va celebrar la primera edició. La primera sessió es du a terme aquest dilluns al matí, amb la participació de 224 escolars de 5è i 6è de primària de l’Escola Andorrana de la Massana i d’Encamp. En l'edició d'enguany, hi participaran un total de 1.734 infants i joves en tot el cicle.

Per a l'organització de l’activitat, ha estat determinant la implicació dels mestres i professors de religió dels diferents sistemes educatius d'Andorra i també d’alguns centres de la comarca catalana de l’Alt Urgell, segons informen des del Bisbat. S’ha dut a terme una difusió d'aquesta iniciativa entre les escoles d’Andorra i l'editorial Edebé ha participat amb l'edició de material educatiu i fitxes per treballar els valors que aporta cada pel·lícula.

En les jornades següents, fins al divendres, hi haurà cada dia projeccions. Dimarts 8 de novembre hi haurà passis a les 10.30, a les 11.15, a les 11.30; dimecres dia 9, a les 11, 11.30 i a les 20.30 (sessió per adults); dijous dia 10, a les 11, a les 11.15 i a les 11.30, i el divendres, a les 10.30 hores. L’entrada és gratuïta i el Bisbat d'Urgell assumeix les despeses de transport dels escolars.