Més de 600 persones participaran en la 29a edició de l'Aplec de la Sardana dels Pirineus a Encamp

El proper cap de setmana tindrà lloc a Encamp la 29a edició de l'Aplec de la Sardana dels Pirineus amb la participació de més de 600 persones. La festa donarà el tret de sortida el dissabte 3 de setembre a les dotze del migdia a la plaça dels Arínsols, amb l'actuació de la Colla Castellera d'Andorra, i a continuació, tindrà lloc una arrossada popular. A les cinc de la tarda començarà el XXIII Concurs de Colles Sardanistes amb la Cobla de 'La Flama de Farners', i per cloure el dia, a les 20.15 hores es farà un sopar de germanor al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.

L'aplec seguirà el diumenge, 4 de setembre, amb sardanes de 7 tirades a partir de les 10.30 hores a la plaça dels Arínsols, i a la tarda tindrà lloc el XXIV Concurs de colles improvisades.

En total hi participaran una dotzena de colles provinents de Catalunya, França i Andorra. Hi haurà les colles veteranes com Trenc d’Alba, Continuïtat, Fonts de Valldans, Amics de la Sardana i La Mercè. També hi prendran part les colles d’Amunt i Crits i Galzeran, la colla juvenil Brots de Galzeran, les colles infantils Petits Galzeran, Petits Amunt et Crits i La Grandalla, i la colla d’alevins Lampec.