Montobbio, preocupat per la inclusió d’un subordinat a la querella dels Cierco

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, ha enviat un escrit al ministeri d’Afers Exteriors a Madrid en què trasllada la seva preocupació i sol·licita instruccions per la inclusió d’un dels seus subordinats, aliè al ministeri d’Interior, a la querella presentada pels socis majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), els germans Cierco, contra dos comandaments policials espanyols, als quals acusen d’amenaces per obtenir dades dels Pujol a l’entitat. Així ho publicava ahir Eldiario.es, que afirma haver tingut accés a la comunicació enviada pel diplomàtic espanyol destinat a Andorra. La querella dels Cierco es va presentar l’estiu passat contra l’agregat d’Interior a Andorra, Celestino Barroso, i qui va ser cap d’Afers Interns, Marcelino Martín-Blas.

En el document enviat Montobbio adverteix que la inclusió de l’excap de la secció d’ocupació i seguretat social José Crespo a la querella “i la seva eventual tramitació pot contribuir a crear una percepció mediàtica d’implicació d’aquesta ambaixada, més enllà de la d’aquest agregat d’Interior en els suposats fets denunciats, i no s’ha d’excloure que aquest sigui un dels objectius que correspongui”. L’ambaixador espanyol manifesta en la seva comunicació que “crida l’atenció” que es requereixi la declaració de José Crespo quan Higini Cierco no el va esmentar en cap moment durant la seva declaració del 18 d’agost davant la Batllia. No obstant això, a la querella es diu que és Crespo qui posa en contacte l’agregat d’Interior, Celestino Barroso, amb l’assessora jurídica de BPA, Rosa Castellón, el marit de la qual hauria rebut una trucada de l’inspector en cap Bonifacio Díaz comminant-lo que els directius de BPA fessin el que els demanaria Barroso.

Crespo, actualment destinat a Tolosa, ha volgut deixat clar que mai ha conegut les activitats desenvolupades pels diferents consellers o agregats d’Interior de les ambaixades a què ha estat destinat, sinó que s’ha limitat a les tasques pròpies del ministeri del qual depèn, segons el mateix diari. Així mateix, adverteix que estudia emprendre accions legals contra qui l’ha “involucrat en aquest desagradable afer” i ha causat així “possibles conseqüències negatives” en el seu “bon nom i reputació”.