Mor l’excònsol d’Andorra la Vella i exconsellera general Conxita Mora

L’excònsol major d’Andorra la Vella i exconsellera general Conxita Mora va morir ahir als 61 anys després de no poder superar una llarga malaltia, segons van informar fonts properes a la família.Nascuda el 15 d’abril de 1955, l’excònsol es va iniciar en la política com a comissionada de poble, segons va recordar Carles Torralba, amb qui Mora va compartir consolat del 1999 al 2003. Abans, però, la política i empresària havia format part de la candidatura encapçalada per Lluís Viu i Albert Font en els comicis comunals del 1995 i havia entrat com a consellera a la corporació parroquial. La sobtada dimissió de Viu a poc més d’un any per acabar el mandat va portar Mora a convertir-se en la primera cònsol major de la capital i completar el mandat amb Font com a cònsol menor, i posteriorment, el 1999, va guanyar les eleccions amb Torralba, amb qui encapçalava la candidatura de Coalició pel Progrés.

Precisament, Torralba va destacar que “tenia molt integrada la idea de fer una bona gestió dels diners públics” i que durant el seu mandat “va fer una bona gestió econòmica, en què va tenir molta cura dels diners públics però una gran consciència social”. L’aleshores cònsol menor va incidir en la tasca de seguiment de reglaments que es va haver de fer en aquell període, els plans d’urbanisme o la posada en marxa de la guarderia.

Aquest darrer aspecte va ser també un dels que va destacar la cònsol actual de la capital, Conxita Marsol, que, visiblement afectada, va assegurar que era “una gran pèrdua” i “un dia trist, sobretot per a la família, però també per a Andorra la Vella”.

Marsol, que va recordar que sent secretària general de la corporació “havia après molt al costat de Mora”, va incidir en la gran tasca que va fer per la parròquia, com la compra dels edificis per fer La Llacuna, una de les ampliacions dels Serradells i la guarderia dels Serradells, així com les grans inversions que es van fer per la qüestió de l’aigua. A més a més, la cònsol va assegurar que “és un referent per a les dones la manera com va lluitar i treballar” i “és molt important reconèixer la seva figura i els seus mèrits i tot el que va fer per Andorra la Vella i el país en general”.

Per la seva part, Albert Font, amb un sentiment barreja de “disgust, tristesa i ràbia” per aquesta pèrdua, va destacar la bona relació i la coincidència “no només política sinó també personal” i va assegurar que la recordarà “com una gran amiga”.

Després d’uns anys en el sector privat, Mora, a la llista de Coalició Reformista que liderava Joan Gabriel, va ser escollida consellera general l’any 2009 i va exercir de vicepresidenta a la comissió de Política Territorial i Urbanisme, a part de ser membre també de les comissions de Recerca, Cultura i Esports i la d’Economia.

A través de les xarxes socials també van expressar el seu condol per la desaparició de l’excònsol i exconsellera general Demòcrates per Andorra (DA), Liberals d’Andorra (LdA), Partit Socialdemòcrata (PS) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP).

Mora no només va tenir un paper destacat en la vessant política. Com va recordar el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, l’empresària va formar part del grup de persones que van treballar en l’elaboració dels estatuts per crear la CEA i, un cop constituïda, va ser-ne directora. “Vam compartir gairebé quatre anys, moltes estones i tot un projecte”, va destacar Altimir, que va lamentar la pèrdua d’“una amiga molt bona i d’una persona que s’implicava molt en tot el que feia”.

La missa funeral per Conxita Mora tindrà lloc demà divendres, a les onze del matí a l’església parroquial d’Andorra la Vella, i posteriorment serà enterrada al cementiri de Santa Coloma.