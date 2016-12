MoraBanc dedica el calendari 2017 als fotoperiodistes d’Andorra

MoraBanc ha dedicat el seu calendari 2017 als fotoperiodistes d’Andorra. Els 12 mesos del calendari de l’any vinent estan il·lustrats per una fotografia del país feta per algun dels fotògrafs que treballen per un dels tres diaris que surten en format paper al Principat.

Amb aquesta iniciativa, que ha comptat amb la col·laboració dels fotògrafs, del diari Bon dia, el Diari d’Andorra i el Periòdic d’Andorra, MoraBanc vol reconèixer la tasca d’aquests professionals que passen moltes hores al carrer, a peu de notícia, per crear amb les seves imatges un arxiu de tot allò que passa a Andorra.

Els fotògrafs que hi participen són Maricel Blanch del Periòdic d’Andorra, Nando Galindo i Xavi Pujol del Diari d’Andorra i Jonathan Gil del diari Bondia. També hi participa Tony Lara que durant bona part d’aquest any va ser fotoperiodista del Periòdic d’Andorra.

Sense voler ser un resum del any, el calendari inclou imatges captades durant aquests darrers 12 mesos com ara l’esforç d’un esquiador de l’equip nacional a la Font Blanca, els Castellers d’Andorra, la inauguració del Roc del Quer, el Tour de França o la Flama del Canigó amb els Fallaires.