Morabanc i Vivand promouen una acció solidària el pont de la Puríssima

MoraBanc i Vivand posaran en marxa una acció solidària de cara al pont de la Puríssima. Així, durant les jornades de divendres i dissabte, el banc cedirà l’import de les comissions que es generin als comerços associats a Vivand a les ONG de la Targeta Solidària de MoraBanc, segons informa l'entitat bancària. Vivand, per la seva banda, aportarà la mateixa quantitat que generin les comissions per doblar la quantitat final recaptada.

L’import anirà destinat a la Targeta Solidària, programa social de MoraBanc en què participen 13 ONG que reben les aportacions dels clients i del mateix banc. Les entitats que hi participen són: Unicef, Bomosa, Infants del Món, Intermon Oxfam, La Gavernera, Aina, EENSM, Carisma, Càritas, Fundació Privada IBO-Àfrica, Mans Unides, Fundació Privada Clara Rabassa i Cooperand.



MoraBanc es va adherir a l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres el passat mes de gener. Les dues entitats treballen de manera conjunta per potenciar el sector comercial del país. L'objectiu de l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres és fer de Vivand i tot el seu entorn una zona comercial i de lleure de referència al Principat amb constants accions de millora i dinamització.